Tarım ve Hayvancılık Fuarı Erzurum'da açıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile TÜYAP Anadolu Fuarları Anonim Şirketi'nin işbirliğinde düzenlenen Erzurum Tarım ve Hayvancılık Fuarı, kentte gerçekleştirilen törenle açıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı dev organizasyonun açılışına, AK Parti Erzurum Milletvekilleri İbrahim Aydemir ve Zehra Taşkesenlioğlu, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile çok sayıda davetli katıldı. Vali Azizoğlu, burada yaptığı konuşmada, Atatürk Üniversitesi'nin bölgedeki tarım ve hayvancılığı geliştirmekle ilgili önemli projeler geliştirdiğini vurguladı. Azizoğlu, “Erzurum, yüz ölçümünün üçte ikisi mera olan, hayvancılığa elverişli arazilerin bulunduğu önemli şehirlerimizin başında geliyor. İstiyoruz ki bölgeyi hayvancılık merkezi yapalım. Bu binada 3 fuar yaptık. Bunlardan ikisi tarım ve hayvancılık fuarıydı. Bu, bizim ve bölgemiz için hayvancılığın gelişmesi açısından çok önemli bir fuardır" dedi.

“Fuar hizmeti bölgesel kalkınma dinamiklerini harekete geçirir”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, “Küreselleşen dünyanın ya da kısaca bütünleşen dünyanın dışında kalmamak, sürekli büyüyen pazardan ya da dünya ticaretinden pay alabilmek için fırsat ve avantajlardan yararlanmak, ülkeler ve bölgeler için öncelikli amaçlardan biri olmuştur. Bu doğrultuda, ekonomik aktörler, yeni pazarlara ve alıcılara ulaşabilmek için farklı pazarlama stratejileri oluşturma yoluna gitmişlerdir” dedi. Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Bu stratejilerin en önemlilerinden birisi, iç ve dış fuarların organize edilmesidir. Fuar hizmeti bölgesel kalkınma dinamiklerinin harekete geçirilmesinde en önemli etkendir. İşte bu şiarla hareket ederek Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşıyan Ortadoğu'nun en büyük fuar merkezini şehrimize inşa ettik. TÜYAP Anadolu Fuarları Anonim Şirketi ile yaptığımız işbirliği sonucu Türkiye'nin dış pazara açılan ve en önemli ticaret kapısı olan fuar merkezimiz modern ticari hayatta tıpkı İpekyolu'nda olduğu gibi bölgemizin bir kilometre taşı olacak.”

“Erzurum tarım ve hayvancılığın yeniden üssü olacak”

Başkan Sekmen, Büyükşehir'in hayata geçirdiği tarımsal yatırımlarla şehrin tarım ve hayvancılığın üssü konumuna ulaşacağını söyledi. Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: “TÜYAP ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliği ve diğer paydaşlarımızın katkısıyla bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Erzurum Tarım ve Hayvancılık Fuar'ında tabiri yerindeyse tarım ve hayvancılık sektörünün kalbi ilimizde atacak. 19-23 Eylül tarihlerini kapsayan fuarda; tarımsal mekanizasyon ve ilgili teknolojiler, traktör ve tarımsal mekanizasyon yan sanayi, su ve sulama teknolojileri, gübreler, tohum, organik tarım ekipmanları, hayvansal üretim teknolojileri, süt endüstrisi, hayvan sağlığı ve veterinerlik hizmetleri ve ilgili ürünler tek çatı altında sergilenecek. Erzurum Büyükşehir Belediyesi sadece yerel hizmetlerde değil tarım ve hayvancılık sektöründe de dolu dolu altın değerinde 4.5 yıla damgasını vurdu. İlimizde tarım ve hayvancılığın gelişimi için Et ve Et Ürünleri Entegre Tesisi'ni hayata geçirdik. Canlı Hayvan Pazarları ile besicimize adeta can simidi olduk. Ortadoğu'nun en büyük Canlı Hayvan Borsası'nın yapımı sürüyor. Türkiye rekoru olarak adlandırılan hayvan içme ve arazi sulama amaçlı 225 gölet ve 170 sulama tesisi inşa ettik. 360 bin hektar işlemeli tarım arazisi, 1,6 milyon hektar mera alanı, 700 bin Büyükbaş, 750 bin civarında küçükbaş hayvan varlığı ile önemli bir potansiyele sahip olan Doğu'nun en önemli tarım ve hayvancılık şehrinde çiftçimize 10 bin sıvat dağıttık. Mobil ve modüler mezbahalarla hijyenik ve sağlıklı kesim standardına katkı sunduk. Bin arıcımıza eğitim ve lojistik destek sağladık. Hayvan popülasyonu için 225 gölete 200 bin yavru balık bırakıldı. Organik tarım projelerine katkı sağlayarak, çiftçimize modern tarım eğitimi verdik. İlimizin tıpkı geçmişte olduğu gibi tarım ve hayvancılık üssü olması için projeler üretmeye devam edeceğiz.”

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz de, “Fuar merkezimizin altında 70 farklı stantta 100'ün üzerinde firma ürünlerini beğeniye sunacak ve birbirinden önemli ticari bağlantılara da fuarlarımız aracılığıyla ev sahipliği yapmış olacağız. Türkiye'nin dört bir tarafından çok geniş havzadan da ziyaretçi kitlesi fuarlarımıza iştirak edecek. Bunun dışında Gürcistan, İran ve Azerbaycan'dan 100'e yakın yabancı iş insanını fuarımızda iş bağlantısı yapmak üzere misafir edeceğiz. Modern eserin Erzurum'umuza ve ülke ekonomimize kazandırılması çok önemli bir vizyon işiydi ve bu vizyon çerçevesinde de inşallah yeni işlevimizle beraberde Erzurum ve bölge havzamızı da canlandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Konuşmaların ardından Erzurum Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışı yapıldı.