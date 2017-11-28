Tarım zirvesine Aydemir desteği

Erzurum AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir’inde yakından takip ettiği zirve çalışmalarına tüm bakanlıkların desteklerinin olduğu görülüyor.

Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren Tarımkon Dünya Tarım ve Gıda İş Birliği Zirvesi öncelikli olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyu ile paylaştığı Milli Tarım projesi hedef ve çağrılarına, devletin 2023/2071 vizyonuna katkı sağlayabilmek amacıyla yapılacağı bildirildi. Bu gösterilen hedeflere hizmet edebilmek amacı ile Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu öncülüğünde oluşturulan, ’Dünya Tarım ve Gıda İş Birliği Zirvesi 01-04 Mart 2018 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirileceğini hatırlatan Genel Koordinatör yardımcısı Özcan Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Tarım Meselesi Milli Meseledir!’ sözüne atıfta bulundu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Aile, Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın destekleri almış ve birçok paydaşımızla yola devam ettiklerini söyleyen Şimşek, “Dünya Tarım ve Gıda İş Birliği Zirvesi dünyanın en büyük tarım üreticileri arasında olan Türkiye’ nin ev sahipliğinde yaparak, tüm dünya ülkelerine dünya tarım ve gıda sektöründe söz sahibi bir ülke olduğumuzu bir kez daha gösterebilmek başlıca hedeflerimiz arasındadır. Bu projede dünya genelinde davet edilen 80 den fazla ülkeden bu ülkelerde tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren söz sahibi Kamu-Kurum ve kuruluşlarla birlikte, seçkin sektör temsilcileri/yatırımcıları, sektördeki ihracat/ithalat, imalat ve hammadde üretici firmaları, işadamları, sanayicileri, işletmeler, üretici ve tüketici kooperatifleri, birlikler, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin katılımları beklenmektedir” dedi.

ÜRETİCİNİN MİLLİ RUHUNU TETİKLEYECEK

Yapılacak zirve öncesinde tüm hazırlıkların sürdüğünü dile getiren Genel Koordinatör Yardımcısı Özcan Şimşek, bu sayede ülke üreticisinin Milli Tarım ruhunu tetikleyecek, girişimi elde edeceklerini söyledi. Bu durumun üreticinin en büyük sorunları arasında gösterilen uluslar arası pazar sorununa bir çözüm olabileceğini kaydeden Şimşek, “ Bu amaç ve gayelerle hazırladığımız ülkemiz tarım ve gıda sektöründe ihracat hacmini genişletebilmek, dünya tarım ve gıda ticaret hacmindeki hak ettiğimiz yere ulaşabilmek, yeni uluslararası pazarlarda söz sahibi bir ülke olabilmek, uluslararası yatırımcı, arz/talep sahipleri ile yerli üreticileri bir araya getirerek maksimum seviyede işbirliklerine vesile olacağına inanıyoruz. Desteklerini esirgemeyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız, Ahmet Eşref Fakıbaba’yı, Erzurum Milletvekilimiz İbrahim Aydemir’e de destekleri ve teveccühünden teşekkür ederim. Bilhassa Genel başkanımız Hakan Yüksel’in özverili çalışmaları ile bu organizasyon sayesinde ülkemize ve ülkemiz tarım ve gıda sektörüne ciddi katkılarını da göreceğiz” diye konuştu.

Ayrıca Dünyanın sayılı spor projeleri arsında gösterilen lisans öncesi (U-11) UYAFA CUP Futbol turnuvasının ülkemizde yapılması için her türlü desteği vereceğini söyleyen Tarımkon Genel Başkanı Hakan Yüksel hayata geçmesi sonucunda da ayakta kalabilmesi ve dünyanın sayılı organizasyonlarından biri olması için gerekli desteklerde bulunacağını, projenin ileride benzerlerinin oluşmasına destek ve temel olacağını sporun beslenmek, dinlenmek ve iyi antrene etmek olarak üç bölüm üzerine kurulduğunu her alanda olduğu gibi sporda da beslenmenin çok önemli olduğunu söyledi.