Taşıt, Erzurumlunun ilk tercihi

İlde tasarruflar konut ve taşıtta şekillendi. Erzurum Taşıt kredisi kullanımında birinci, konut kredisi kullanım hacmi bakımından ise 2’inci sırada yer aldı. İl kredili mevduat hesabı bölge illeri sıralamasında da 2’inci sıraya yerleşti.

TAŞIT KREDİSİ

Doğu Anadolu Bölgesinde ekonomik performansı en yüksek olan 7 il içinde Erzurum taşıt kredisi tutarı yüksekliği bakımından 2017’de olduğu gibi 2018’in de ilk çeyreğinde birinci sırada yer aldı. İlde üç aylık dönemde 43.0 milyon TL tutarında taşıt kredisi kullanılırken, ili 37 milyon TL ile Van, 34 milyon TL ile Malatya, 21 milyon TL ile Elazığ izledi.

KONUT KREDİSİ

Erzurum konut kredisi kullanım hacmi bakımından Malatya’nın ardından 2’inci oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde Malatya’da 1.1 milyar, Erzurum’da 904.8 milyon, Elazığ’da 695.3 milyon, Van’da 555.3 milyon, Kars’ta 309.3 milyon, Erzincan’da 282.3 milyon, Ağrı’da ise 218.8 milyon TL tutarında konut kredisi kullanımı kaydedildi.

KREDİLİ MEVDUAT

Doğu Anadolu Bölgesi illerinde ekonomik performansı yüksek 7 il içinde kredi mevduat hesabı bazında Malatya öne çıkarken, Erzurum 2’inci sırada kaldı. Dönem bazında kredili mevduat hesabı toplamı Ağrı’da 36.9, Elazığ’da 64.9, Erzincan’da 31.0, Erzurum’da 90.6, Kars’ta 28.3, Malatya’da 90.8, Van’da 83.5 milyon TL olarak aktarıldı.

DİĞER TÜKETİCİ KREDİLERİ

Erzurum diğer tüketici kredileri kullanımı bazında Malatya’dan sonra ikinci sırayı aldı. Bölgedeki 7 il bazında diğer tüketici kredisi kullanım tutarı Ağrı’da 445.1 milyon, Elazığ’da 880.1 milyon, Erzincan’da 424.7 milyon, Erzurum’da 1.1 milyar, Kars’ta 433.5 milyon, Malatya’da 1.2 milyar, Van’da 1.0 milyar TL olarak bildirildi.

BİREYSEL KREDİ KARTI

Bölgede bireysel kredi kullanım hacmi bakımından Malatya ilk sırayı aldı, bu ili Erzurum, Elazığ ve Van illeri takip etti. FİNTÜRK verilerine göre, Bireysel kredi kullanımı tutarı Ağrı’da 133.5 milyon, Elazığ’da 375.7 milyon, Erzincan’da 149.2 milyon, Erzurum’da 479.6 milyon, Kars’ta 129.8 milyon, Malatya’da 542.2 milyon, Van’da 363.1 milyon TL olarak kaydedildi.

TAKİPTEKİ TAŞIT KREDİSİ

Erzurum 7 il içinde takipteki taşıt kredisi tutarı yüksekliği bakımından ilk sırayı aldı, ili Malatya ve Van illeri izledi. FİNTÜRK verilerine göre dönemde takipteki taşıt kredisi tutarı Ağrı’da 633 bin, Elazığ’da 633 bin, Erzincan’da 579 bin, Erzurum’da 1.2 milyon, Kars’ta 319 bin, Malatya’da 881 bin, Van’da ise 845 bin TL oldu.