Taşkesenligil, BB Erzurumspor’un Play-Off zaferini kutladı

Ligde Play-Off’a yükselerek, Süper Lig kapısını aralayan BB Erzurumspor’u kutladı. Taşkesenligil, “Dadaş Süper Lig’e çıkarsa, 2026 olimpiyatlarına aday olan ketimiz insanı için büyük bir moral kanyağı olur” dedi.

Erzurum’un Profesyonel futbolda tek marka değeri olan BB Erzurumspor’un Spor Toto 1. Ligde Play-Off’a yükselmesinin sevinci yaşanırken, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Mavi-beyazlıların Play-Off zaferini kutladı.

Taşkesenligil, “İnşallah yolun sonu Süper Lig olur” dedi.

Erzurum Ligde son hafta maçında deplasmanda Altınordu ile 1-1 berabere kalarak adını Play-Off’a yazdıran ve Süper Lig kapısını aralayan Dadaşları tebrik etti.

Taşkesenligil, “2026 Kış Olimpiyatlarını almak için çabalayan Erzurum için BB Erzurumspor’un Süper Lige çıkması şehir insanı için müthiş bir enerji ve moral kaynağı olacaktır” dedi.

BAŞKAN SEKMEN BU BAŞARININ MİMARIDIR

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Play-Off zaferinin gelmesinde teknik heyetin, futbolcuların, yönetimin, taraftarın ve tüm camianın ortak çalışmaları ve gayretlerinin rol oynadığını belirterek, başarının esas mimarının kulübün onursal başkanı olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen olduğunu söyledi.

Taşkesenligil, “Profesyonel kulüplerde yöneticilik yapmanın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Yönetimin fedakarlığının yanı sıra onursal başkanımız Mehmet Sekmen’in bu kulüp için ne kadar büyük destekler ve fedakarlıklar yaptığına tanık oluyoruz. Başkan Sekmen’in Mavi-beyazlı kulübe verdiği maddi manevi destekler sayesinde Erzurumspor son yıllarda arzuladığımız başarıları elde etmektedir. Başkan Sekmen’e bu desteğinden ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.

Kulüp Başkanı Mevlüt Doğan ve yönetim kuruluna yaptıkları fahri hizmet ve verdikleri mesaiden dolayı Teşekkür eden Taşkesenligil, şimdiden Ümraniye maçı öncesi Mavi-beyazlılara başarı dileğinde bulundu.

Mavi-beyazlı takımı Play-Off zaferinden ötürü tebrik eden Taşkesenligil, Play-Off’tan Dadaşların Süper Lige çıkacağına inandığı sözlerine ekledi.