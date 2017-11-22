Taşkesenligil, “Ertürk kardeşlerden zafer bekliyoruz”

74 kiloda Ahmet’in, 86 kiloda da Murat Ertürk’ün Dünya Şampiyonu olacağına inandığını belirten GHSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil, “İki sporcumuz da İnşallah zafer yazacak. Ayrıca hakem olarak şampiyonaya giden Yusuf Sadri Kishalı’ya da başarılar diliyorum” dedi.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, dünya minderlerinde boy gösterecek olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nün Avrupa Şampiyonu Murat Ertürk ile Avrupa üçüncüsü Ahmet Ertürk, Dünya Şampiyonasında başarı dileklerini iletti.

Taşkesenligil, Ertürk kardeşlerin Türkiye adına bir zafere daha imza atacaklarını ve dünya şampiyonu olarak döneceklerine inandığını söyledi.

Taşkesenligil, “Büyükşehir Belediyemizde aktif güreş yaşantısını sürdüren Murat ve Ahmet’in dünya şampiyonu olacaklarına inanıyoruz. İnşallah geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda iki kardeş sporcuyu havalimanında coşkuyla karşılarız” dedi.

SEKMEN VE KURMAYLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu öncülüğünde kurum olarak sporun bütün dallarına ve vatandaşlara spor ve gençlik faaliyetlerinde hizmet verdiklerini ifade eden Taşkesenligil, Büyükşehir Belediyesi’nin de sporda bir çığır açtığını söyledi.

Takım sporlarına müthiş destek veren Büyükşehir Belediyesi’ni kutlayan Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen öncülüğünde Genel Sekreter Ali Rıza Kiremitçi, Genel Sekreter Yardımcıları Selami Keskin, Ünsal Kıraç ve Zafer Aynalı spora büyük destek vermektedirler. Ayrıca Spor A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Dal, Spor Müdürü Muzaffer Şahin’e de verdikleri mesai için müteşekkiriz. Büyükşehir Belediyemizin bünyesinde tuttuğu, hemşehrilerimiz Murat Ertürk ile kardeşi Ahmet Ertürk, Allah’ın izni ile dünya şampiyonu olarak şehrimize ve ülkemize dönecekler. Şimdiden kendilerine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.