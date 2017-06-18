Taşkesenligil’den, şampiyon pehlivanlara moral ziyareti

Türkiye’de özellikle son yıllarda futbol yaz yüksek irtifa kampları için ideal bir merkez haline gelen Erzurum, atletizm, güreş, boks, judo ve bir çok salon sporunun yanı sıra buz ve kayak sporlarında yerli ve yabancı sporcular ile takımların ilk tercih ettikleri yer olurken, son günlerde de minderin ve Kırkpınar’ın şampiyonlarını ağırlıyor.

Kırkpınar’ın geçen yılki baş pehlivanı ve altın kemer sahibi Recep Kara ile Abdullah Güngör, Hamza Köseoğlu, Salih Erinç, Serhat Balcı, Murat Sert, Kenan Gör, Adem Akbulut gibi karakucak ve yağlı güreşlerin önde gelen isimlerinin yanı sıra, Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonu gurur kaynağımız Taha Akgül’ün yanı sıra Avrupa Şampiyonu ve olimpiyat üçüncüsü Soner Demirtaş, Avrupa Şampiyonu Murat Ertürk, Ahmet Ertürk ve Abdullah Omaç gibi minder güreşinin yıldızları Palandöken Dağı Ejder Zirvesinde güç ve kondisyon depoluyor.

Şampiyon güreşçileri, Erzurum kampında yalnız bırakmayan isimler arasında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile güreş il temsilcisi Baddal Alpkılıç ve eski il temsilcisi Fahrettin Ertürk de yer alıyor.

Güreş İl Temsilcisi Baddal Alpkılıç ile birlikte şampiyon güreşçilerin kamp yaptığı otele giderek, pehlivanları ziyaret eden GHSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil başarılı pehlivanlara moral aşıladı.

Taşkesenligil, “Yüksek irtifa kamp merkezi olan ilimizde siz birbirinden değerli pehlivanları konuk etmekten büyük bir gurur duyuyoruz. Hepinize bundan sonraki müsabakalarda başarılar diliyorum” dedi.

Taşkesenligil, şampiyon güreşçilere baklama ikram ederken, minderin ve yağlı güreşin gurur kaynakları da Taşkesenligil ile il temsilcisi Alpkılıç’a ziyaretlerinden ötürü teşekkür ettiler.