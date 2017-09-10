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10 Eylül 2017 12:49

Taşkesenlioğlu: “Erzurum pastadan payını alacak”

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, ’Sağlıkta Dönüşüm Proğramı’ çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu büyük mesafeler kat edildiğini belirterek, “Gelişmiş ülkeler arasında sağlık alanında rekabet eder seviyeye ulaşmıştır.

Taşkesenlioğlu: “Erzurum pastadan payını alacak”

10 Eylül 2017 12:49

Son 15 yılda yapılan sağlık yatırımları ve sistem uygulamaları ile Türkiye, bu alanda örnek alınacak bir ülke konumuna gelmiştir” dedi.


Yapılan refomla ile sağlık sistemimizin 21. Yüzyıl vizyonuna uygun hale geldiğini, çalışmaların semerelerinin alınmaya başlandığını kaydeden Taşkesenlioğlu, “Bu kapsamda ülkemize gelen yabancı hasta oranında ciddi artışlar gözlemlenmektedir. 2010 yılında 110 bin olan uluslararası hasta sayısı 2014 yılında 500 bin seviyelerine ulaşmıştır” dedi.


Erzurum pastadan payını alacak


Sağlık alanında yaşanan olumlu gelişmelerin, Doğu’nun en önemli sağlık merkezi konumunda olan Erzurum için gelecek vadettiğini dile getiren Taşkesenlioğlu, “Erzurum, termal turizm tesisleri, yatak kapasitesi, hastaneleri, teknik alt yapısı ve kadrosu ile Türkiye’nin en önemli sağlık merkezlerinden biridir. Bütün dallarda hizmet veren çok sayıda hastanenin bulunduğu Erzurum’da, sağlık kurumları teknolojik donanım ve nitelikli personel bakımından oldukça güçlüdür. Bölgenin en önemli hastaneleri burada bulunmaktadır. Şehir merkezi ve ilçelerde 1 Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 17 Devlet Hastanesi, 1 Üniversite Hastanesi, 1 Özel Hastane, 20 Toplum Sağlığı Merkezi ve 28 Aile Sağlığı Merkezi bulunmaktadır. Coğrafi olarak Erzurum, 3 ayrı ülkeye (İran-Gürcistan-Nahcivan) 300 km mesafesinde bulunmaktadır. Bu durum şehrimize Sağlık Turizmi açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır” diye konuştu.


Taşkesenlioğlu, ilin bu avantajlarıdan yararlanması amacıyla ’Erzurum Sağlık Turizmini Geliştime Projesi’ başlatmak ve devlet teşviklerini ildeki firmalara tanıtmak amacıyla KUDAKA Toplantı Salonu’nda yarın bir toplantı düzenleneceğini ifade ederek toplantıya konunun uzmanları ile turizm firmaları katılacağını söyledi.




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