AK Parti MKYK Üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Meclisin kapanması ile birlikte Erzurum'a gelerek vatandaşlar ile birlikte oldu. Şehir merkezi, ilçe ve bağlı köyleri gezen Taşkesenlioğlu, esnaf ve STK temsilcileri ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Yaz boyunca memleketinde vatandaşların sorunları ile ilgilenen AK Parti MKYK Üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Genel Merkez'de ki toplantılar haricinde kalan tüm zamanını Erzurum'a ayırdı. Vatandaşlar ile bire bir görüşerek sorunlarını dinleyen Taşkesenlioğlu, tüm ilçeler ile birlikte 60 tan fazla köyü ziyaret edip, binlerce km yol kat etti. Kayyum atanan belediyeler ile bizzat ilgilenen Taşkesenlioğlu, vatandaşların belediyecilik hizmeti ile tanıştıklarını belirterek 2019 seçimlerinde tercihlerini yine Ak belediyecilikten yana kullanacaklarını söyledi. Meclisin kapanmasının ardından tüm zamanını Erzurum ve ilçelerine ayırdığını ifade eden Taşkesenlioğlu, “ Esnafımız ile birlikte olduk, STK temsilcilerini ziyaret ettik. İş dünyasının temsilcileri ile görüşerek sorunları dinledik, çözüm noktasında istişareler yaptık. Parti teşkilatları ile de bir araya gelerek yerel seçimler öncesi hazırlıklarımızı gözden geçirdik. Kadın Kolları ile üye güncelleme çalışmalarına ağırlık verdik” dedi.

Eğitim Setleri Taşkesenlioğlu'ndan

Yaz tatili boyunca Erzurum ve ilçelerinde vatandaşların sorunları ile ilgilenen Taşkesenlioğlu, Tekmanlı öğrencilere kırtasiye seti dağıttı. Kaymakam Kemal Karahan ile birlikte bölgede ki okulları gezen Taşkesenlioğlu, eğitime büyük önem verdiklerini söyledi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Tekman'ın Molla Mehmet Köyü'ne giderek yeni eğitim ve öğretim yılına başlayan öğrencilerle birlikte oldu. Tekman Kaymakamı Kemal Karahan'ın eşlik ettiği Taşkesenlioğlu, İlkokul öğrencilerine eğitim seti hediye etti. İçerisinde kalem, silgi, kalemtıraş, çanta, defter, diş macunu ve fırçası bulunan eğitim setlerini alan öğrencilerin mutluluğu gözlerine yansıdı.

Öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim yılında başarılar dileyen Taşkesenlioğlu, “ Ülkemizin eğitimli ve bilinçli insanlarla daha ileriye gideceğine inandığımız için eğitim konusu bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi; İnsanı merkeze alan bir medeniyetinin temsilcileri olarak iktidara geldiğimiz günden beri eğitim- öğretim konusuna önem veriyoruz. Sadece öğretim yeterli değil, biz eğitim-öğretimi bütünleştirmek suretiyle geleceğe yürüyeceğiz. Teoriyle pratiği birleştirmek suretiyle geleceğe yürümemiz lazım. Siyasetçiler olarak her zaman eğitimcilerimizin ve öğrencilerimizin yanındayız” diye konuştu.

Kadınlara özel ilgi

Gittiği her ilçe ve köylerde kadınların sorunları ile yakından ilgilenen Taşkesenlioğlu, özel toplantılar yaparak bire bir diyaloğa geçti. Geleceğimiz olan evlatlarımızı yetiştiren kadınların her türlü problemi ile yakından ilgilenmek gerektiğini ifade eden Taşkesenlioğlu, “ kırsal bölgelerde kadınlar gerek mahalle baskısından gerekse geleneksel yapı nedeni ile sorunlarını dile getiremiyorlar. Bayan olmam nedeni ile yaptığımız bire bir görüşmelerde bana açılıyorlar. Elimden geldiği kadar onların sorunlarına çözüm arıyorum” dedi.

Gençlik kampına katıldı

Kandilli Kayak Eğitim Tesislerinde AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen seminere katılan Taşkesenlioğlu, gençler ile bir araya gelerek son günlerde ki gelişmeleri ve ülke ekonomisi konularında istişare edip tavsiyelerde bulundu. Ülkemizin geleceğinin yetişmiş gençlerle daha aydınlık olduğunu ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, “ Başkanımız Sayın Erdoğan gençlere büyük önem veriyor. Seçim kanunlarında yapılan düzenlemelerde bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Başkanımız ve bizler gençlere güveniyoruz, yarınlarımızın daha aydınlık olacağına eminiz” diye konuştu.

Bölgenin kalkınması için tarım önemli

Çiftçilerin sorunları ile yakından ilgilenen Taşkesenlioğlu, Yakutiye ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangın nedeni ile sorun yaşayan Kırmızıtaş mahallesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Daha sonra Narman ilçesine geçen Taşkesenlioğlu Damızlık Düve Yetiştiriciliği İşletmesinin açılışına katıldı. Bölge esnafı ile yakından ilgilenen Taşkesenlioğlu, yetiştiricilerin taleplerini not alarak ilgili makamlar ile görüşeceğini bildirdi. Taşkesenlioğlu gittiği her ilçe ve köyde hasta ziyaretleri ve taziyeleri de ihmal etmiyor.

Ak belediyecilik hizmetleri

Kayyum atanan ilçe belediyeleri ile yakından ilgilenen AK Parti MKYK Üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Vatandaşların kayyum belediyeciliği ile hizmetle tanıştığını hatırlatan Taşkesenlioğlu, “ Kayyum olarak atanan Kaymakamlarımız görevlerini başarı ile yerine getirdiler. Vatandaş ilk defa Hınıs Kaymakamımız Bülent Ay ve Karaçoban Kaymakamımız Eyyup Özdemir'in özverili çalışmaları doğrultusunda belediye hizmeti ile tanıştı. Yaptığımız incelemelerde bölgenin bir çok sorununun çözüldüğünü gördüm. Tabi ki bu yeterli değil, vatandaşımız Ak belediyecilik ile hizmetin en iyisine layık. 2019 yerel seçimlerinde bu bölgede ki belediyeler Ak belediyecilik hizmetleri ile daha da gelişecek” diye konuştu.