Taşkesenlioğlu seçmenleriyle buluştu

Beraberinde AK Parti Erzurum Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik ve ilçe koordinatörleri ve yönetim kurulu üyeleriyle ile birlikte Hınıs ve Karaçoban’da seçmenleriyle buluşan Zehra Taşkesenlioğlu, özellikle kadın seçmenlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

‘Ne terör kaldı ne darbeler’

AK Parti’nin önümüzdeki beş yılda yapacağı hizmetleri anlatarak seçmenlerinden oy isteyen Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, terör belasının artık bittiğini son iki yıldır Hınıs’ta ve diğer ilçelerde huzurun sağlandığını söyledi.

24 Haziran’da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin bir dönüm noktası olduğunu anlatan Taşkesenlioğlu konuşmalarını şöyle sürdürdü:

“Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi sadece büyütmekle, sınıf atlatmakla, refah seviyesini artırmakla kalmadı, bununla birlikte itibarını, onurunu, vakarını da güçlendirdi.

Gerek ülkemize, gerekse şehrimize yapılan hizmetleri ev ev dolaşarak hemşehrilerimize anlatacak, onların gönül tellerine dokunacağız. Bu seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için ne kadar önem taşıdığını anlatarak güçlü bir parlementer çoğunluğuyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Başkan yapacağız.”

Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Hınıs ziyaretleri kapsamında Halilçavuş ve Göller köylerinde de seçmenlerle bir araya geldi.

Buradaki ziyaretlerini tamamlayan Zehra Taşkesenlioğlu, Karaçoban ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen “Ahde Vefa” iftar programına katılarak, gençlerle bol bol fotoğraf çekildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen “Sünnet olmadan, ümmet olmaz” konulu yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller veren Milletvekili Taşkesenlioğlu, daha sonra ilçede akşam düzenlenen Grup Tillo’nun verdiği konseri gençlerle dinledikten sonra, gece geç saatte ilçeden ayrıldı.