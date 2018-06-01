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01 Haziran 2018 14:37

Taşkesenlioğlu Tekman’da mezuniyet coşkusuna ortak oldu

Ak Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Tekman ilçe merkezi ve bağlı köylerde vatandaşlarla biraraya geldi.

Taşkesenlioğlu Tekman’da mezuniyet coşkusuna ortak oldu

01 Haziran 2018 14:37


Taşkesenlioğlu, Tekman Anadolu Lisesi mezuniyet töreninde öğrencileri yalnız bırakmadı. Öğrencilere hitaben konuşan Taşkesenlioğlu, “Sizler bizim geleceğimizsiniz. İleride hangi görevi üstlenirseniz üstlenin devletinize ve milletinize bağlı olun” dedi.


Başarılı iki öğrencinin bursunu da üstlenen Taskesenlioğlu, iki öğrenciye hangi üniversiteye giderlerse gitsinler burslarını kendisi karşılayacağını söyledi.


TEKMAN PALANDÖKEN TÜNELİ İLE FARKLI BİR KONUMA GELECEK


Daha sonra ilçe merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Taşkesenlioğlu, temeli atılacak Söylemez barajının bölge tarımı için çok önemli olacağına belirterek, “Palandöken Tüneli içinde çalışmalar sürüyor. İnşallah iki tüp geçit tünel yapılacak. Bunlar bölge için çok önemli hizmetler olacaktır. Palandöken tüneli ile Tekman farklı bir konuma gelecektir” diye konuştu.


Taşkesenlioğlu, iftar sonrasında da ilçeye bağlı bazı mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi.




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