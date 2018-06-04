Taşkesenlioğlu: “Türkiye sosyal devlet kavramını AK Parti ile yaşadı”

İlçe gezileri ve kent merkezinde vatandaşlarla buluşan Parlamenter Taşkesenlioğlu, kapı kapı dolaşarak, vatandaşlara AK icraatları anlatıyor. Taşkesenlioğlu, iftarını yerel yönetimin banisi olan muhtarlarla birlikte açtı. Muhtarların talep ve sorunlarını dinleyen Milletvekili Taşkesenlioğlu, AK İktidarın ekonomik yatırımlarını şöyle değerlendirdi: “Sosyal Devlet kavramını gerçeğe dönüştüren AK Parti’miz ekonomide tarihi başarılar elde etti ve etmeye de devam ediyor. Bakınız günlük 4,3 dolar altında gelirle yaşayan vatandaşlarımızın oranı 2002 yılında yüzde 30,3 iken bu oranı Hükümetimiz yüzde 1,58’e düşürdü. Son 16 yılda kişi başı gelirde yaşanan artış AK Parti Hükümeti’nin sosyal refah anlayışını en iyi şekilde benimseyerek başarılı bir şekilde hayata geçirdiğinin de bir göstergesidir. 2002 yılında Türkiye’de 3 bin 500 dolar civarında olan kişi başı gelir bugün 11 bin dolara yaklaşmıştır. 2018-2020 Orta Vadeli Planı’nda da belirtildiği gibi önümüzdeki yıllarda bu rakamın daha da artması ve Türkiye’nin üst gelir grubuna yerleşmesi hedeflenmektedir. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde büyüyen ve güçlenen Türkiye’miz inşallah 24 Haziran’da da yazılacak olan yeni bir demokrasi destanıyla 21. yüzyılda Dünya’nın en hızlı büyüyen lider ülkesi olacaktır.”