Taşkesenlioğlu'ndan ETSO'ya ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ETSO) ziyaret ederek, Meclis Başkanı Saim Özakalın'la görüştü.

ETSO Genel Sekreter Vekili Kürşat Karagöl ve Kredi Garanti Fonu (KGF) Erzurum Bölge Müdürü Suna Üvez'in de hazır bulunduğu ziyarette, Milletvekili Taşkesenlioğlu'na, finansmana erişim noktasında iş dünyasının yaşadığı güçlükleri anlatan Meclis Başkanı Özakalın, sıkıntıların aşılması için destek beklediklerini dile getirdi. Türkiye'nin ekonomik anlamda gerçek bir stres testinden geçtiği dönemde, iş dünyasına sağlanacak desteklerin büyük önem taşıdığını kaydeden Özakalın, TOBB'un başlattığı, “KOBİ Destek Kredisi” için ETSO'nun da gücü nispetinde katkı sağladığını ve finansman güçlüğü çeken firmalara destek olmaya çalıştığını söyledi.

Milletvekili Taşkesenlioğlu da, özellikle Doğu'da büyük fedakarlıklarla ticaret yapan, ülkenin ekonomisine, üretimine ve istihdamına katkı sunmaya çalışan iş dünyasının her bir ferdinin takdire şayan bir çaba içerisinde olduğunu ifade ederek, yaşanan sıkıntılara çözüm bulunması adına üzerine düşeni yapacağını ve Ankara'da ilgili Bakan ve bürokratlarla görüşeceği sözünü verdi. Taşkesenlioğlu ziyarette, KGF Bölge Müdürü Suna Üvez'den de, Erzurum'da KGF destekli kredi kullanan firma sayısı ve firmaların kredi kullanırken karşılaştıkları güçlükler hakkında bilgi aldı.