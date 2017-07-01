Taşlıköylüler piknik gününde buluştular

Bursa Taşlıköy Derneği Başkanı Göksel Duman, yaptığı açıklamada, “İkinci Geleneksel Taşlıköy piknik gününü yapıyoruz. Birincisini Bursa Uludağ’da yapmıştık. Gurbetteki köylülerimizi sılaya taşımak için bu sene piknik günümüzü köyümüzde düşünerek İstanbul, İzmir, Bursa ve birçok ilimizden köyümüze gelerek piknik günümüzü yapıyoruz. Köyümüzde yaptığımız piknik günümüze emeği geçen herkese teşekkür ederim, güzel katılım oldu köylülerimizle hasret gidermiş olduk” dedi.

Taşlıköy piknik gününde köylüler doyasıya eğlendiler. Çuval yarışları, yumurta yarışması, mendil kapmaca ve halat çekme gibi oyunlarla piknik günü çok daha eğlenceli oldu. Yarışmalarda birinci olanlara çeşitli hediyeler verildi.

Davul Zurna eşliğinde halayla çeken Köylüler gurbette geçirdikleri yılların acısını çıkarırcasına eğlendiler. Daha sonra halk ozanlarının bir birinden güzel duygu dolu türküleriyle hüzünlendiler. Piknik gününe katılan Olur Belediye Başkanı Tahsin Oktay, “Taşlıköylülerin birlik beraberlik içerisinde piknik gününde buluşmalarından dolayı son derece mutluyum. Belediye olarak bize ne görev düşüyorsa yapmaya her zaman hazırız” dedi.

Olur Taşlıköylüler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Göksel Duman, günün anısına ve piknik gününe katkılarından dolayı Olur Belediye Başkanı Tahsin Oktay’a plaket verdi. Piknik gününün ağası ise 27 bin lira bağışla Hüsnü Gür oldu. Köylüler seneye buluşmak üzere vedalaştılar.