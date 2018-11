TBMM'de Erzurum OOSB gündemi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde Erzurum'da gerçekleştirilmesi planlanan ‘Erzurum Oyuncak Organize Sanayi Bölgesi'ni gündeme taşıdı, OSB'lerdeki değişim ve dönüşüm sürecini paylaştı.

AYDEMİR'DEN AK ANLAYIŞ VURGUSU

‘Ak dönem, ak anlayış milletinden başkasına diyet borcu olmayan bir siyasetin adıdır.' vurgusunu yapan Milletvekili Aydemir, ‘Bunu bugüne kadar, on altı yıl her hâlimizle, her tavrımızla, her icraatımızla gösterdik; Sanayi Bakanlığı bağlamında da bunu yaptık, millî iradeden gücümüzü aldığımızı ifade ettik. Öyle olduğu içindir ki bugüne kadar girdiğimiz her seçimde çok doruk noktaları elde ettik, bundan sonra da öyle olacak çünkü biz hâli çok berrak bir biçimde, billur bir hâlde milletimizle paylaşıyoruz, sakladığımız, gizlediğimiz en küçük bir şey yok; ne noksanımız var, koyuyoruz sahaya, neyimiz var, hâlimiz neyse orta yere koyuyoruz. ‘ ifadesini kullandı.

DEĞERLER YAKLAŞIMI

AK Partinin beşeri planda olduğu gibi ekonomik bağlamda da değerlere öncelik verdiğini aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Biz değerlerimizle yüzleşiyoruz. Elimizde ne varsa onu mutlaka öne alıyoruz, onun üzerine bir başka şeyi orijin noktaya yerleştirip yürümeye çalışıyoruz; bugüne kadar hep böyle oldu.' dedi.

CUMHURBAŞKANININ TARİHİ TESPİTİ

Konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir tespitiyle devam eden Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın bir ifadesi var: ‘2023 hedefimiz olan, "Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri hâline getirmek için bugünkü Türkiye'yi şöyle 2 kat daha büyütmemiz gerekiyor. Büyüme demek, yatırım demek, istihdam demektir, üretim demektir, ihracat demektir, teknoloji demektir, hizmet demektir ve tabii, refah demektir.' Bu ifadeler bir ufuk oluşturuyor, bütün millete, hepimize bir ufuk oluşturdu ve o ufuk üzere bir zemin oluşturduk, elhamdülillah. Cenab-ı Hakk'ın da inayeti, samimiyet olunca, kalbî hâl olunca, ihlas olunca o inayet de önünüze yol açıyor ve öyle yürüdük. Biz bu hâle milletçe minnettarız.' kaydını düştü.

TÜRKİYE'DE EZBERLERİ BOZAN BAŞARI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, AK Parti'nin sahaya yansıttığı en önemli, en değerli çalışmaların zuhur ettiği bir alan olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Bugün eğer Savunma Bakanlığı bütçesinde İHA'lardan, SİHA'lardan bahsediyorsak bunun esaslı şeriklerinden birisi işte buradaki arkadaşlarımız, şu ekip. İnsanları sadece, bir muhalif gözüyle görüp kırmamak, incitmemek lazım; bunların emeklerine saygı duymak lazım. Yapılan çok özel çalışmalar var. ‘ dedi.

OSB, TEŞVİK VE DAP

Sunumunda Organize Sanayi Bölgeleri, Yatırım Teşvikleri ve DAP konusundaki görüşlerini aktaran Milletvekili Aydemir, siyaset öncesi üç dönem başkanlığını yürüttüğü DOSİAD bazındaki tespitlerini paylaşarak, sahayı bildiklerini, sanayici ve işadamlarının hal ve beklentilerini yerinde tespit ettiklerini ve ekonomi dünyasıyla iç içe bulunduklarını aktardı.

AK PARTİYLE OSB'LERDE SAĞLANAN DEĞİŞİM

AK Parti iktidarları öncesinde Organize Sanayi Bölgelerindeki imkan, ve fırsatların kadük edildiği, AK dönemle birlikte OSB'lerin asıl fonksiyon ve işlevine kavuşturulduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Daha önce, biz gelmezden önce, yani ak anlayış iktidar bulmadan önce, organize sanayi bölgeleri âdeta depo zeminleri olmuştu. İnsanlar, böyle çok sathi, çok yüzeysel ticaret yapanlar bile oralarda mekân kiralamışlardı ya da satın almışlardı, oraları depo olarak kullanıyorlardı. Bizimle beraber, elhamdülillah, çok ciddi mesafeler aldık. Ben bunu sadece Erzurum özeli için söylemiyorum, o bölge illerinin tamamı için bunu söyleyebilirim. Kaldı ki onun dışında, organize bölge sayıları da arttı tabii, mesela Erzurum'da bir ikinci organize sanayi bölgesi de açtık ve geçtiğimiz dönem ben burada Sanayi Bakanlığı bütçesi konuşulurken bir not düşmüştüm, Sayın Bakanımızdan bir özel istirhamda bulunmuştum, şimdi Sayın Bakanımız için de bu geçerli olacak: Oyuncak organize sanayi bölgesine dönük bir talebimiz var, inşallah bu da hayatiyet bulacak.' dedi.

YATIRIM TEŞVİKLERİ

Yatırım Teşvikleri konusunda Komisyona görüşlerini aktaran Milletvekili Aydemir, teşvik uygulamalarının geçmişiyle bugünü arasında önemli bir değişim olduğunu ifade ederek, ‘Daha önce "Alan da kaçan mı var?" misali, teşvik mevzuatları yazılırdı, aşikâr olurdu, sahaya sürülürdü. Bizimle beraber bu o kadar netleşti, o kadar böyle berrak bir hâl aldı ki bu teşvikler bağlamında devletin bir kuruşu heba olmadı. Önceki hâl berhava oldu, gitti. O yüzdendir ki şu an çok verimli, çok nitelikli bir iş hayatı söz konusu.' ifadesine yer verdi.

STK YAKLAŞIMI

STK'lar bağlamında da Sanayi Bakanlığının özel çalışmaları olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, Sivil inisiyatifin özel desteklerle güçlendirildiği, Şehir, üniversite, sanayici zinciri oluşturulduğunu vurgulayarak, ekonomide yeni ve çağdaş bir dönemin başladığına işaret ederek, ‘ Bunlar çok verimli bir hâlde neşvünema buldu, eskilerin ifadesiyle.' dedi.

AYDEMİR'DEN DAP'A ÖVGÜ

Sunumunda DAP İdaresinin önemine kayıt düşen Milletvekili Aydemir, Merkezi Erzurum'da bulunan ve 15 ile hizmet veren DAP İdaresinin verimli, başarılı çalışmalara imza attığını bildirerek, ‘Doğu Anadolu Kalkınma Projesi. Müthiş bir şekilde sahaya, kalkınma adına, gelişme adına hizmet sunuyorlar. Hükûmetin sunmuş olduğu, vermiş olduğu kaynağı kuruşuna kadar çok verimli bir biçimde yansıtmaya çalışıyorlar. Şimdi, burada hiçbir şey yapılmamış, bütün kaynaklar heba edilmiş gibi bir söz ifade edilirse, orada gönüller de kırılır; şevk, iştiyak da azalır. Öyleyse, hakkı teslim etmek lazım, doğruları konuşmak lazım. ‘ ifadeleriyle değerlendirmede bulundu.

AYDEMİR: ‘ADAMLIK KAVRAMI ÇOK ÖZEL KAVRAMDIR'

Konuşmasında DOSİAD açılımı olan Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği tanımına Milletvekili Garo Paylan tarafından yapılan ‘adamları' kavramı yerine ‘insanları' kelimesinin kullanılması gerektiği itirazına cevap veren Aydemir, ‘Şimdi "adamlık" kavramı çok özel bir kavramdır. O kavram, sadece erkekler için de kullanılmaz. Duruşu olanlar için, çok özel duruşu olanlar için, nitelik ifade edenler için, bulundukları zemine kalite katanlar için de söylenir. Böyle bu işleri çok abartmamak lazım Garo Bey ve siz de bilirsiniz ki bunların altında kalmayız. ‘ dedi.

ŞENER'İN AKTARIMINA CEVAP

Komisyon üyesi Milletvekili Abdullatif Şener'in ‘genelde hep aynı şeyler söylenir burada- "Hükûmet adına sunum yapanlar aynı şeyleri söylüyorlar." itirazına karşılık veren Aydemir, bu durumun muhalefette gözlendiğini kaydederek, ‘Sayın Şener Bakanımız bir tespit yaptı, dedi ki -genelde hep aynı şeyler söylenir burada- "Hükûmet adına sunum yapanlar aynı şeyleri söylüyorlar." Tam onu söylerken samimi söylüyorum ben de şöyle bir düşünce içerisindeydim: Burada muhalefet adına konuşanlar, söz alanlar sanki daha önce burada yapılan konuşmaları okumuşlar, oralardan paragrafları alıp bir sene sonra, iki sene sonra, on sene sonra aynı şeyleri terennüm ediyorlar gibi düşünmüştüm. Yani Hükûmet için değil, muhalefet için bu tespiti yapmak lazım. ‘ vurgusunda bulundu.