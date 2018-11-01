TBMM'de Pasinler istişaresi

TBMM'de gerçekleşen istişari toplantıda ilçeye ait öncelikler ele alındı, 2019 yılı yatırımları konuşuldu.

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu, Selami Altınok ve İbrahim Aydemir, Pasinler muhtarlar heyetini ağırladı. 44 muhtarın katıldığı ‘Pasinler İstişaresi'nde ilçe gündemi ele alındı, 31 Mart yerel seçimleri hakkında görüş alış verişi yapıldı.

Plan ve Bütçe Komisyonu çalışmalarının devam ettiği TBMM'de Komisyon çalışmaları arasında, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Rus Parlamentosu Duma üyesi Alexander Sergievich'i ağırladı. Aydemir, Sergievich görüşmesinde Türk-Rus ilişkilerinin önemi paylaşıldı, FETÖ bağlantılı Rus Büyükelçisinin katliamından duyulan üzüntü dile getirildi. Milletvekili Aydemir görüşme sonrasında Alexander Sergievich'e Oltu taşı tespih hediye etti.