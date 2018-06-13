TCDD Erzurum Palandöken Lojistik Merkezi açıldı

21 lojistik merkezi içerisinde yer alan ve dokuzuncu lojistik merkezi olan TCDD Erzurum Palandöken Lojistik Merkezi, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımıyla açıldı. Bakan Arslan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının AK Parti döneminde Erzurum’a yaptığı yatırımın 6 milyar 770 milyon TL olduğunu belirtti.

Bakan Arslan, Türkiye’nin lojistik bir üs ve dünyanın lojistik merkezi haline gelmesini amaçladıklarını ifade ederek "Önemli bir gündeyiz. Neden önemli bir gündeyiz? Birilerinin yıkmak üzere politika oluşturduğu, birilerinin engellemek üzere politika oluşturmaya çalıştığı, birilerinin yeter ki Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı olsun diye durduracağım, yaptırmayacağım dediği ortamda iki gün önce İzmir’de Sabuncubeli Tüneli’ni açtık. Ege’yi, Manisa’yı, İzmir’i, İstanbul’u birbirine bağlayacak önemli bir tünel. Bir buçuk asırlık rüya dediler. Gerçekleştiren elbette ki Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde onun ekip arkadaşları. Bugün inşallah burada Erzurum’da sadece bir lojistik merkezi açmıyoruz. Bunu bilin ülkemizin genelini lojistik ağlarla örüyoruz ve Palandöken Lojistik Merkezi de 21 lojistik merkezimizden birisi. Bunlardan sekiz tanesi bitti bu dokuzuncusu. 350 bin metrekare yani 350 dönüm ve inşallah bununla da yetinmiyoruz Kars’ta da yapılıyor. Amacımız ülkemizi lojistik bir üste getirip ülkemizi dünyanın lojistik merkezi haline getirmek. Ufku sınırlı olan ufkun ötesini göremeyenler elbette ki bu projeleri anlamadıkları için durduracağız, yaptırmayacağız, onları yıkacağız diyorlar nasıl ki Kanal İstanbul’u yaptırmayacağız diyorlarsa bakın Ovit Tüneli fikri 150 yıllık bir rüya Karadeniz’i Erzurum’a bir tünelle bağlamak ecdadın da rüyasıydı. İşte ecdadın rüyalarını bir bir gerçekleştiren Recep Tayyip Erdoğan ve onun ekip arkadaşları. Birileri dünü düşünüp yarını göremediği için bizim yaptığımız projeleri anlamıyorlar. Onlara da tek bir şey kalıyor Recep Tayyip Erdoğan ne diyorsa onun tam tersini söylemek. Ama kimi avutuyorlar sadece kendilerini kandırıyorlar, sadece kendilerini avutuyorlar. Şuna hiç şüphe olmasın ki Erzurumlu da, Karslı da, Ardahanlı da, Iğdırlı da, Ağrılı da, Bayburtlu da, Gümüşhaneli de, Muşlu da biliyor ki bu bölgenin kalkınması, bu bölgenin diğer bölgelerle yarışması kalkınmışlık farkını gidermesi Recep Tayyip Erdoğan’la AK Partiyle gerçekleşmiştir" şeklinde konuştu.

"Biz size hizmet etmekten hiç yorulmayacağız"

Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ ise Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde heyecanını kaybetmeyen bir ekibin olduğunu belirterek "Bakanımız konuşurken benim hafızam birden 2002’lere kadar geri döndü. 16 koca yıl geçmiş. Bir taraftan da zamanın Bakanımıza nasıl yetersiz olduğunu gördüm bunun için Allah’a binlerce defa şükrediyorum, hamd olsun ki AK Parti kurulduğundan bugüne kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hep bir hizmet partisi olduk. Bizim için sizler 81 milyon kardeşimiz hep başımızın tacı oldunuz. Biz heyecanımızı hiçbir zaman kaybetmedik çünkü biliyoruz ki insanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir. Çünkü biliyoruz ki hayatımızda kazanacağımız en büyük şeref tadabileceğimiz en büyük bahtiyarlık siz insanımıza hizmet edebilmek. Bugün açılışını yaptığımız bu lojistik merkezi biraz önce dediklerimizin sadece bir örneği. Biz size hizmet etmekten hiç yorulmayacağız" dedi.

"Lafın gelişi bir cumhurbaşkanı adayı"

Akdağ, Muharrem İnce’yi partililerinin CHP genel başkanı bile yapmadığını şimdi cumhurbaşkanı adayı yaptıklarını İnce’nin lafın gelişi bir cumhurbaşkanı adayı olduğunu ifade ederek "Muharrem İnce bir televizyon programında konuşuyor. Diyor ki birinci, ikinci, üçüncü köprüler yapıldı üçüncü köprüyü Recep Tayyip Erdoğan yaptırdı şimdi dördüncü köprüyü de gelir ben yaptırırım. Bir başka programda televizyon programında kendisine soruyorlar dördüncü köprüyü nereye yaptıracaksınız ’vallahi onu lafın gelişi söylemiştim’ diyor. Şimdi bu kişiler bunlar lafın gelişi cumhurbaşkanı adayı oldular haberiniz olsun. Muharrem İnce iyi bir CHP Grup Başkan Vekili olabilir oldu da. İyi polemik yapar ağzı laf yapar, bir müsamere tadında çıkar konuşur, hazır cevaptır ama bütün bunlar kendi partisine genel başkan olması için bile yetmedi iki defa aday oldu CHP’nin başına genel başkan yapmadılar. Bir ana muhalefet partisinin genel başkanlığına kendi partisinin kendi delegelerinin uygun bulmadığı, layık görmediği bir kişiyi şimdi genel başkanları cumhurbaşkanı adayı yaptı sonra da sahneye çağırırken Muharrem gel, Muharrem gel diye sesledi. Biz böyle bir kişiyi mi cumhurun başına cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz elbette seçmeyeceğiz" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından dua edilip kurdele kesimi yapıldı.