TDED Genel Başkanı Erdem: “Dünyadaki yeni savaş dil ve din savaşıdır”

TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş’ın toplantıya katılanlara teşekkür ettiği konuşmasıyla başlayan toplantıda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu da toplantının ve diline önemine binaen selamlama konuşması yaptılar.

Palandöken Kafe 25’te düzenlenen yemekli toplantıda Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı ve AK Parti İstanbul milletvekili Ekrem Erdem, dilin birey ve milletler açısından önemi, Türk diline zarar veren yanlış kullanımlar, dil eğitiminde yapılması gerekenler hakkında bilgi verdikten sonra TDED olarak tabelalar, yön levhaları, F klavye, inceltme işareti, ad ve soy adlardaki yanlışların değiştirilmesi için yasa çıkarılması gibi TBMM’de karara bağlanan teklif ve yasalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Dünyadaki yeni savaşların “dil ve din” üzerinden yapıldığını ifade eden Ekrem Erdem, dünyayı dizayn etmeye çalışan küresel güçlerin dünyayı tek dilli ve tek dinli, kolay yönetilebilir bir millet yapmaya çalıştıklarını, FETÖ’nün de bu projenin dünyadaki maşalarından biri olduğunu söyledi. TDED Genel Başkanı Erdem, mecliste çıkardıkları son yasa ile halkın pratikte şapka dediği inceltme işaretinin kullanılma mecburiyeti getirildiğini; argo ve yanlış kelimelerden oluşan isim ve soy isimlerin düzeltilmesi için artık mahkemelere gidilmesine gerek kalmayacağını iki sene içinde müracaat etmeleri halinde nüfus müdürlüklerinde bu yanlışların kolayca düzeltileceğinin müjdesini verdi.

2017 sonunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Türkçe klavye olan “F Klavye”ye geçileceğini hatırlatan Erdem, F klavyenin yazma hızı, göz sağlığı, omurga düzeni ve on parmak kullanılmaya müsait olması nedeniyle insan zekâsına faydalarını anlattı. TDED Genel Başkanı Erdem, noktalı noktasız tüm harflerin F klavyede olması nedeniyle elektronik cihazlarda yazım yanlışlarının da önüne geçildiğini de sözlerine ekledikten sonra salondakiler akıllı telefonlarından klavyelerini F klavyeye çevirdiler.

Türkçesi dururken yabancı kelimeleri kullanmanın adeta Firavun piramidine taş taşıyan köleliğe talipli olmak olduğuna dikkat çeken Erdem, derneği kurdukları 2008’den bu yana bu nedenle serlevha olarak “Dilimiz kimliğimizdir.” cümlesini kullandıklarını hatırlattı.

Programa katılan tüm konuklara Ekrem Erdem’in “Bizimki Türkçe Sevdası” adlı kitabı hediye edildi.

Toplantıya Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Milletvekilleri İbrahim Aydemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye Belediye Başkanı M. Cevdet Orhan, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, İl Müftüsü Hasan Hasan Hüsnü Sula, TRT Erzurum Müdürü Ayça Alemdar, İl Kültür Müdürü Cemal Almaz, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Nihat Yatkın, akademisyenler, çok sayıda Türkçe öğretmeni, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ve STK temsilcileri katıldı.