Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı dualarla uğurlandı

Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı, Finlandiya'nın Lohja kentinde düzenlenecek olan Tekerlekli Sandalye Curling Dünya Şampiyonasına dualarla uğurlandı.

8-15 Kasım tarihleri arasında Finlandiya'nın Lohja kentinde düzenlenecek olan Tekerlekli Sandalye Curling Dünya Şampiyonası B klasmanına katılacak ve A klasmanına yükselmek için mücadele edecek olan Milli sporcular, Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu tarafından şampiyonaya uğurlandı.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu; “Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı kadrosunda Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyelerimizden Züleyha Bingöl, Mesut Güleş ve Kenan Çoşkun'un olması bizleri oldukça sevindirmiştir.Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı Erzurumlu hemşehrilerimizin ve Türkiye'nin şampiyonada umudu olmuştur. Ümit ediyorum ki bizleri sevindiren sonuçlara inşallah dönerler. Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı sporcularımız aylar süren zorlu bir maraton sürecinden sonra müsabaka hazırlıklarını tamamlamıştır. Sporcularımız tüm performansı ve enerjisi ile bayrağımızı en yükseklerde dalgalandırmak için ter dökecektir. Sporcularımızın başarı dallarına sirayet eden hevesleri, azimleri ve yürekleri vardır. Başarılı bir kamp süreci geçiren Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımımız inşallah Dünya Şampiyonunda derece elde ederek ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada gönlerde dalgalandırarak göğsümüzü kabartarak geri dönerler” dedi.

Keleşoğlu, sözlerine şöyle devam etti; “Sizler yalnız ve tek başınıza değil Türk bayrağımızın gölgesinde Dünya şampiyonasına gidiyorsunuz, hiç bir zaman heyecana kapılmayın, şampiyonlar doğruyu yapana kadar oynarlar. Hiçbir şeye sınır koymamalısınız. Ne kadar hayal ederseniz, o kadar ileriye gidebilirsiniz. Hayallerinizi canlı tutun. İnanç, kendinize güvenme, vizyon, sıkı çalışma ve azim olduğunda her şeyi başarabileceğinizi bilin. İnananlar için her şeyin mümkün olduğunu unutmayın. Hepinize canı gönülden Dünya Şampiyonasında başarılar diliyorum. Tüm desteğimiz ve dualarımızla Milli Sporcularımızın yanındayız. Allah yar ve yardımcınız olsun diyerek sözlerini tamamladı.”

Öte yandan Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı Sporcuları destekleri, ilgi, alakaları, moral ve motivasyonlarından dolayı Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu'na teşekkür ederiz dediler.