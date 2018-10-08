Tekman esnafına kültür gezisi

Tekman Belediye Başkanlığı'na Kayyum olarak atanan Kemal Karahan, esnafa gezi sürprizi yaptı.

Karahan, Tekmanlı esnaf için Ankara, İstanbul, Çanakkale, Samsun, Ordu ve Giresun'dan oluşan 8 günlük tarih, turizm ve kültür turu organize etti.

8 gün boyunca profesyonel rehberler eşliğinde tur yapan Tekman esnafı, tarihi ve turistik yerleri gezmekle kalmadı, Ankara'dan Giresun'a kadar geçtikleri her güzergahta büyük mutluluk yaşadı. Özellikle Çanakkale'de Şehitlik Anıtı'nı gezerken duygulanan esnaf, şehitlerin ruhlarına Fatiha'lar göndermeyi ihmal etmedi. Tekman İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Sefil'in koordinesinde gerçekleştirilen geziye katılan Tekman esnafı, organizasyondan dolayı Kayyum Kemal Karahan'a teşekkür etti.

KARAHAN: ESNAFIMIZ MUTLU OLDU

Tekman Belediye Başkanlığı'na Kayyum olarak atanan Kemal Karahan, özellikle çocuklara yönelik olarak gerçekleştirdiği etkinliklerle adından söz ettiriyor. Çocukları ve gençleri çeşitli kamplara gönderip, eğlenerek öğrenmelerini sağlayan Karahan, bu ay sonunda da 250 lise öğrencisini gençlik kamplarına gönderecek. Tekman Belediye Başkanı Kemal Karahan, çeşitli vesilelerle organize ettikleri geziler sayesinde toplumun tüm kesimlerine ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, “İlçe esnafımıza yönelik organize ettiğimiz bu gezimizde, Ankara'dan Giresun'a kadar uzanan bir güzergâhta 8 günlük bir program gerçekleştirdik. Esnafımızın ilgisi oldukça memnuniyet vericiydi, çok da memnun kaldılar. Biz de ilgilerinden dolayı esnafımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.