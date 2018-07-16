Tekman’da 15 Temmuz etkinliği

Tekman Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Kemal Karahan, ilçe meydanında yapılan etkinlikte yaptığı konuşmada, “İki yıl önce bir darbe yaşandı. bu darbenin önlenmesi başta Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi ile halkımızın desteği ile oldu. Dini istismar ederek yapılan eylemler iki yıldır ülkemizi bazı sıkıntılara sokmuştur. 15 Temmuz’da ortaya konulan birlik ve beraberlik ülkemizin kalkınmasının bir örneğidir. 15 Temmuz şehitlerimize Allahtan rahmet ailelerine baş sağlığı diler gazilerimize Allahtan şifa ve sıhhat dilerim” dedi.

15 Temmuz nöbetine Tekman Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Kemal Karahan, Tekman Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çelik Temiz, Garnizon Komutanı Eyüp Şenol, Emniyet Müdürü vekili Can Koray Elbistan, Ak Parti İlçe Başkanı Taner Özer, Ak Parti Teşkilat Başkanı Resat Taskesenligil katıldı.

Özel Harekat Polis memuru Taner Hancı’nın Bayram şiiri okuması sırasında duygusal anlar yaşandı.

Yoğun bir halkın katılımı ile Tekman meydanında toplanan vatandaşlar gece geç saatlere kadar etkinliği takip ettiler.

Kuranı Kerim tilavetinin ardından 15 Temmuzu anlatan slayt gösterisi yapıldı. Şiirlerin okunmasının ardından program sona erdi.