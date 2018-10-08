Tekmanlı esnaf, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nu TBMM'de ziyaret etti.

Kendi seçim bölgesinden gelen esnafı Meclis'te büyük bir ilgiyle ağırlayan Taşkesenlioğlu, hemşehrilerine TBMM'yi gezdirmeyi ihmal etmedi. Tekman esnafı, ilçeye gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na teşekkür ederken, Milletvekili Taşkesenlioğlu da, kendisini ziyaret eden Tekman esnafını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.