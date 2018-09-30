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Teknik Direktör Özdilek, akşam antrenmanı yaptı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Teknik Direktör Mehmet Özdilek nezaretinde 8.

hafta Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde akşam antrenmanıyla sürdürdü.


Galatasaray maçının ardından Alanayaspor maçının hazırlıklarına başlayan Teknik Patron Mehmet Özdilek'in verdiği ‘idman' talimatıyla ara vermeden hazırlıklarına başladı. Özdilek, oyuncularıyla bire bir ilgilendi.


Oyuncularına azimli ve sabırlı olmaları yönünde uyarıda bulunan Teknik Direktör Özdilek, taraftarların desteği ile kenetlenerek başarıyı yakalayacaklarını ifade etti.


Yaklaşık 1,5 saat teknik ağırlıklı çalışan mavi-beyazlılar 5-2 dar alanda top kapma, minyatür çift kale maç yaparak akşam antrenmanını tamamladı.

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