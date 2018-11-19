Teknik Direktör Özdilek'ten Vali Memiş'e ziyaret

Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Erzurum Valisi Okay Memiş ile Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ı makamlarında ziyaret etti.

Özdilek, beraberinde Yardımcı Antrenör Şenol Fidan, Kaleci Antrenörü Mehmet Zafer Öğer ile birlikte Erzurum Valisi Okay Memiş'i ve Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Okay Memiş, Erzurumspor'un Mehmet Özdilek ve ekibinin göreve gelmesiyle ivme kazandığını belirterek, “Bu işlerde samimi olarak çalışmak ve emek sarf etmek çok önemli. Erzurumspor'da başarıyı da görüyoruz. İnşallah bu haftaki Antalyaspor maçından da iyi bir netice alacağımıza inanıyorum. Bunu hak ettiğimizi görüyoruz. Yoğun bir şekilde çalıyor ve emek veriyorsunuz. Erzurumspor'un sizinle beraber çok daha yukarıda olacağına inanıyoruz. Verilen destek çok önemli, dolayısıyla herkese teşekkür ediyorum. Şehre büyük değer katıyorsunuz. Süper Lig'de bir takımımızın olması bizim için büyük bir kazanç." dedi.

Teknik Direktör Mehmet Özdilek ise verilen destekten dolayı Vali Okay Memiş'e teşekkür ederek, “Yanımızda olmanız, destek vermeniz şehir ve takım için de çok önemli, değerli ve çok kıymetli. Teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyaret anısına Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Vali Okay Memiş'e isimleri yazılı ‘Okay Memiş', Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'a ‘Mehmet Aslan' 25 numaralı Erzurumspor forması ile rozet hediye etti.