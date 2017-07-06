Teknik direktörlere cağ kebap jesti

GHSİM Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ile işadamı Ali Karataş teknik direktörler ile kurs hocalarına yakın bir ilgi gösterdi.

Erzurum Palandöken’de Pro Kursu’na katılan Türkiye’nin tanınmış spor adamlarına ve eski futbol yıldızlarının onuruna işadamı Ali Karataş tarafından cağ kebap ziyafeti çekildi.

Şenyurt Cağ Kebap Salonu’nda verilen yemekte Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ile işadamı Ali Karataş, konuklarla yakından ilgilendi.

Sway Otel ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Futbol Sahaları’nda gerçekleştirilen Pro Kursu’na katılan futbol adamları, eski futbol yıldızları ve Kurs Eğitimcileri Yücel Uyar, Atilla Yüce, Ömer Kaner ve Osman Özgen’in onuruna verilen moral yemeği neşeli bir ortamda geçti.

Sway Otel Genel Müdürü Altuğ Kargı, otel müdürü Ömer Akça, TFF Bölge Antrenörü Kemal Coşkun ile BB Erzurumspor Alt Yapı antrenörlerinden Alpaslan Topçu’nun da katıldığı cağ kebap ziyafetinde, müşterilerde de futbolun eski yıldızlarına yakın bir ilgi göstererek, fotoğraf çektirme yarışına girdiler.

Aralarında bir çok teknik adam, daha önce de Erzurum’da cağ kebabı yediklerini ve tadını çok beğendiklerini ifade ederken, ilk kez cağ kebabı tadan futbol adamları da cağ kebabını oldukça beğendiklerini söylediler.

Pro Kursuna katılan teknik adamlara cağ kebap ikram eden Şenyurt Cağ Kebap Salonu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karataş, TFF’nin Erzurum’da düzenlediği kursların yanı sıra, futbol takımlarının Palandöken’de kamp yapmasının şehrin esnafına olumlu katkılar sağladığının altını çizdi.

Karataş, “Türkiye Futbol Federasyonu’na, kurs hocalarımıza ve TFF Bölge Müdürlüğü ile Kemal Coşkun Hocamıza Erzurum’a olan katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi’ne, GHSİM’ye ve turizme hizmet eden otellerimizin yöneticilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.