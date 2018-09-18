Anadolu'nun fethinin baş zaferlerinden olan 1048 Pasinler Savaşının 970 yıl dönümü bu yıl çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler renkli görüntülere sahne olurken temsili Pasinler Savaşı canlandırması gerçeği aratmadı.

Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapılan 1048 Pasinler Savaşını Büyük Selçuklu Devleti kazanmış ve Anadolu'yu yurt edinmek isteyen Türkler ilk başarıyı bu savaşla elde etmişti.

Pasinler Zaferi'nin 970. yıl dönümü kutlamaları Pasinler ilçesinde gerçekleşti. Kortej yürüyüşüyle başlayan etkinliklerde Solo Türk'ün gösterilerinin yanında Cirit, Kökbörü, Türk oyunları, Atlı akrobasi ve Pasinler Savaşının canlandırılması yapıldı.

Pasinler zaferinin Anadolu'ya yerleşmenin ilk seferleri olduğunu ifade eden Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, “Bu kutlamaları yapma amacımız Türklerin 1048 yılındaki Pasinler savaşını kazanarak Anadolu ya yerleşmek için attıkları ilk adımları tekrardan canlandırmak. 1071 Malazgirt savaşının ve Anadolu ya yerleşmenin ilk seferleri 1048 Pasinler savaşıyla olmuştur” dedi.

Pasinler Savaşının 970 yıl dönümü etkinliklerine Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Milletvekili İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Pasinler Savaşının 970 yıl dönümü bu yıl çeşitli etkinlikleri akşam saatlerinde yapılacak olan konser programıyla sona erecek.