Tepki vermiyorsa dikkat

Spektrum denmesinin sebebi hafif takıntılı davranışlardan konuşma ve öğrenme bozukluğuna kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını belirten, Duyu Evi Fizyoterapi Hizmetleri Kurucu Müdürü Uzman Fizyoterapist İmran Erkanat Toylan, “Son yıllarda yapılan araştırmalarda prematüre bebeklerin uzun dönem takiplerinde otizm spektrum bozukluğuna ait belirtiler tespit edilmiştir. Yaşamın ilk 3 yılı hatta ilk bir yılında belirtileri gözlemlenmektedir. Dikkatli yapılan gözlemler bebeklerde sosyal iletişime ait, soyut düşünmedeki zorlukları, tekrarlayıcı davranışları tespit edebilmektedir. Hareket becerisinde yavaşlık olabildiği gibi normal hareket becerisine sahip ancak sözel olan ve sözel olmayan iletişimde bulgular verebilir. Genelde aileler 2 yaşında konuşamadığı için bir arayış içine girerler. Ailelerin çoğunda hikâyelerini dinlediğimizde iletişime ait ve takıntılı davranışlara yönelik oldukça ipucu verirler” diye konuştu.

Otizm spektrum bozukluğunun erken belirtileri nelerdir?

Uzman Fizyoterapist İmran Erkanat Toylan, “İlk 3 ay içinde göz kontağının olmaması, sosyal gülümsemenin olmaması, oyuncaklara ilginin azlığı ya da olmaması, sakinleştirilmekte zorlanılan bebekler, ce-ee gibi oyunlara karşı tepkisizlik, yüz mimiklerini ve jestleri taklit etme becerisindeki yetersizlik- yoksunluk, babıldama- agulamanın olmaması, ismi seslenildiğinde tepki vermeme, oyunu çeşitlendirememe, sürekli aynı oyuncak üzerine yoğunlaşma; 1-3 yaş arasındaki belirtiler; aynı kıyafeti yada benzer kıyafeti giymek isteme, farklı dokudaki materyallere karşı hassasiyet, yemek yeme ile ilgili sorunlar, çevreye karşı ilgisizlik, akıcı konuşmanın olmaması, iletişimi başlatama da ve kendini ifade etmede yaşanan zorluklar, bunlara bağlı olarak agresif davranışlar. İlk 3 yaş içinde başlanan erken tanı ve eğitim süreci çocuğun sosyal hayata adaptasyonu sağlamak ve öğrenme becerilerinin geliştirilmesi açısından çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Tedavisi nedir?

Uzman Fizyoterapist İmran Erkanat Toylan, “Tedavi süreci içinde çocuğun yapılan değerlendirmesi çerçevesinde tamamen bireysel hazırlanmış yoğun bir eğitim planıyla oyun terapisi, duyu bütünleme, uygulamalı davranış analizi temelli terapi yöntemleri ile çocuğun bilişsel, duyusal ve fiziksel olarak desteklenmesi önerilir” şeklinde konuştu.