Termal tesislere sporcu akını

Özellikle sporcuların yaz kamplarını Palandöken’de yapması sonrasında akşam saatlerinde rahatlamak için tercih ettikleri Ilıca termal tesislerinde doluluk oranı yüzde yüzleri aşmaya başladı. 28 Ağustos tarihinde çiçeği burnunda antrenör Polonyalı Anna Lukanova, öncülüğünde Palandöken’de kampa alınan Sürat Pateni (Short track) Milli takımı gün içerisinde yaptıkları antrenman sonrasında soluğu Ilıca’da bulunan Termal tesislerde alıyor. Bir süreden beri kamp yapan milli takım oyuncularının da bu durumdan oldukça memnun oldukları gözleniyor. Aziziye Belediyesinin misafiri olarak hafta sonu Ilıca Termal tesislerinde kaplıcalara kendilerini atan sporcular arasında Polonya milli takımı sürat pateni oyuncuları da bulundu. Birçoğu kendi kategorisinde dünya şampiyonlukları elde etmiş Polonyalı sporcular ilk kez kaplıcalarla tanıştı.

Yönetim kurulu üyeleri Süleyman Erim Erhan ve Naci Korucu’nun öncülüğünde Palandöken’de kampa alınan Sürat Pateni Milli takımına Buz pateni Erzurum İl Temsilcisi Vedat Refayeli’de eşlik ediyor. Milli takım antrenörleri Mükerrem Deniz, Duygu Kan Elir ve İnan Eren yardım ederken, 41 kişi ile başlayan kampa Sürat Pateni Branş sorumluları Ata Yetişken ve Naci Korucu da katılıyor. Henüz başladığı milli takım antrenörlüğü görevinde büyük başarılara imza atacaklarının sözünü veren Polonyalı çalıştırıcı Anna Lukanova, buz sporcularında kaplıcaların sporculara olumlu dönüşümlerinin olacağına dikkat çekerek tüm sporculara kaplıca önerisinde bulundu. Lukanova , fiziki kondisyonlara olumlu yansımaları olan kaplıca sularının tüm sporlarda tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Orhan; ” Tüm sporcularımız için kaplıcalarımızı günboyu açabiliriz”

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, özellikle kış turizminde ve sporlarında Palandöken kayak tesislerinin büyük öneme sahip olduğunu hatırlatarak kış sporları sonrasında bu işi spor olarak yada hobi olarak yapan herkesin sonrasında kaplıcalarda günün yorgunluğunu atma imkanları olduğunu yineledi. Başkan Orhan, Ilıca’da bulunan termal tesislerin son yıllarda cazibesinin arttığına da vurgu yaparak şifalı kaplıcaların teskin edici özelliği ile sporcular için vazgeçilmez olacağını dile getirdi.