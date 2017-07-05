Termalspor’a dünya yıldızı

Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde mücadele eden Aziziye Belediyesi Termalspor Kulübü, dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna kattı. Dünya kupası tecrübesi de bulunan Brezilya Milli takımının yıldızı, kanat oyuncusu Cordeiro Novaes Cleriston Davıd, Termalspor’a transfer oldu.

Süper lige yükseldiği ilk sezonda ligi beşinci sarıda tamamlayarak önemli bir başarı elde eden Termalspor, yeni sezon için iddialı bir ekip kuruyor. Bir yandan iç transfer çalışmalarını sürdüren Erzurum ekibi, dış transfer de de imzaları birer birer attırıyor. Genç teknik adam Berkan Otman yönetimindeki ekibin hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Termalspor yönetimi, önümüzdeki sezon için güçlü bir takım oluşturmanın planlarını yapıyor.

Termalspor Hentbol Şube Sorumlusu Doç. Dr. Erdinç Şıktar, 25 yaşındaki dünyaca ünlü Brezilyalı hentbolcu Cordeiro Novaes Cleriston Davıd’in takıma önemli katkı sunacağını ifade etti. Transferde ince eleyip sık dokuduklarının altını çizen Şıktar, “Teknik ekibimizin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan iç transfer çalışmalarını tamamlarken, diğer yandan nokta transferlerle gücümüze güç katıyoruz. İnanıyorum ki, yaptığımız bu transferler önümüzdeki sezon Hentbol Süper Ligi’ne heyecan katacak, Erzurum ve Aziziye adından sıkça söz ettirecek” dedi.

Şıktar, transfer çalışmalarının sürdüğünü de vurgulayarak, kısa bir sürede yeni oyuncuların da kadroya katılmasıyla sezon hazırlıklarına yoğunlaşacaklarını sözlerine ekledi.