Termalspor’a Federasyon zulmü

Küme düşmesi neredeyse kesinleşen takımları kollama gayretinde olduğu görülen Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüpoğlu’nun Fair-play’dan uzak kararları tartışma konusu oldu.

Son yıllarda aldığı başarılı sonuçlarla Süper ligde de iddiasını sürdüren fakat son yapılan Türkiye Hentbol Federasyonu seçimleri sonrasında federasyonun aleni bir şekilde Aziziye Termalspor’u ligden düşürme çabaları dikkatlerden kaçmıyor. Şimdilerde Erzurum ekibi Tahkim’den gelecek olan sonucu bekliyor. Federasyon seçimlerinde kendilerine muhalif adayı desteklediği için amansız bir şekilde takımı küme düşürme çabaları gösteren Federasyona Erzurumluların tepkisi de sert oldu. Aziziye Termalspor Kulüp başkanı Abdullah Gülakar, tüm kanuni haklarını kullanacaklarına vurgu yaptı.

Kulüp Başkanı Abdullah Gülakar, Tahkim başvurusunda bulunacaklarına dikkat çekerek sonucunun Termalspor lehine verileceğinden emin olduklarını kaydetti. Bunlarla birlikte Avrupa Hentbol Federasyonuna da kulüp avukatı Onur Sertaç Gök aracılığı ile başvuruda bulunulduğunu hatırlatan Başkan Gülakar, “Talimatname hakka hukuka aykırı bir şekilde düzenlenmiştir. Federasyon, adeta hentbolun mutfağı olan Maliye Piyangoyu ligde tutmak için seferber oldu. Bizde hakkımızı yedirmeyeceğiz. Kurulların açık ve lig statüsüne göre Termalspor’un ligde kalması gereken takımdır. Hentbol Federasyonu, Maliye Piyangonun, adeta hentbolun mutfağı olması nedeniyle bu kulübü ligde tutmaya ve Termalspor’u küme düşürmeye çalışıyor” dedi.

ERZURUM HALKI SEFERBER OLDU

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüpoğlu’nun Erzurum ekibi Aziziye Termalspor’a uyguladığı zulüm içerikli kararı sonrasında Erzurum’da da federasyona karşı adeta seferberlik ilan edildi. Gerek sosyal medyada gerekse diğer ferdi ve guruplar halinde federasyona iletişim kurarak tepkilerini dile getiren Erzurumlu sporseverler, bu karardan dönülmesi çağrısında bulundular. Başkan Eyüpoğlu’nun sporu katlettiği görüşünü savunan sporseverler Aziziye Termalspor’a uygulanan bu menfi tutumun devam etmesi halinde Ankara’ya kadar yürüyüp çözümü bu şekilde arayacaklarını dile getirdiler.

Öte yandan Kulüp Başkanı Abdullah Gülakar da Erzurum halkının bu haksızlık karşısında sergilediği tutum ve Termalspor’u sahiplenme adına gösterilen tepkilerden dolayı da memnuniyetini dile getirdi.

GÖK; TÜM HUKUKİ HAKLARIMIZI ARAYACAĞIZ

Tahkim başvurusu yapmaya hazırlanan Aziziye Belediyesi Termalspor Hentbol kulübü Hukuki İşler sorumlusu Onur Sertaç Gök, Türkiye Hentbol Federasyonunun bu tutumunun belkide tarihte görülmemiş bir haksızlık olduğunu dile getirerek Erzurum takımı Termalspor’un yalnız olmadığının bilinmesi gerektiğini söyledi. Tahkim’den çıkacak kararın olumsuz olması halinde kulübün zararları da dahil olmak üzere tüm haklarının geri alınması konusunda çabalarının süreceğini işaret etti. Federasyon Başkanının keyfi ve kişisel hırslarıyla böylesi bir girişimine anlam veremediklerini söyleyen Gök, adalete olan güvenimiz tamdır. İnanıyoruz ki bu yanlıştan bir an önce dönülecektir” diye konuştu.