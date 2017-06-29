Termalspor’dan bir imza daha

Süper Lige yükseldiği ilk sezonda ligi beşinci sırada tamamlayan ve kupada da yarı finale kadar yükselerek önemli bir başarı yakalayan Termalspor bir yandan yeni transferlerle gücüne güç katarken, diğer yandan da elindeki başarılı kadroyu korumanın planlarını yapıyor. Termalspor’un başarısında önemli pay sahibi olan ve aynı zamanda takım kaptanlarından Ömer Savaş ile sözleşme yenileyen Erzurum ekibi, yeni sezon için de güçlü bir ekip kuruyor. Erzurumlu olan 37 yaşındaki başarılı ve tecrübeli sağ oyun kurucu Ömer Savaş, Termalspor ile sözleşme yenilediği için mutlu olduğunu dile getirdi.

İki yıldır Termalspor formasını terleten, tecrübesiyle takıma kaptanlık ve liderlik yapan başarılı oyuncu, “Kendi memleketimin güzide bir ekibi olan Termalspor forması giydiğim için inanılmaz mutluyum. Süper ligde Erzurum’un ve Doğu’nun tek temsilcisiyiz. İki yıl önce geldiğim Termalspor’da birinci lig ve süper ligde mücadele ettik. Takım arkadaşlarım, teknik ekip ve yönetimle uyum içerisinde bu şehri ve bu güzel ilçeyi en iyi şekilde temsil etmenin gayretindeyiz. İlk sezonda gerek süper ligde ve gerekse kupada önemli bir başarı elde ettik. Yeni sezonda da takımımıza katılacak yeni arkadaşlarımız ve birlikte oynadığımız ekip arkadaşlarımla birlikte Termalspor’u en güzel hedeflere koşturmak için çalışıyoruz. Sözleşme yenilememe vesile olan kulüp başkanımıza, yönetime ve teknik ekibe teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Termalspor Kulübü Başkanı Abdullah Gülakar , iç transferde teknik ekibin raporu doğrultusunda oyuncularla bir bir sözleşme yenilediklerini ifade ederek, dış transfer çalışmalarını da sürdürdüklerini kaydetti. Termalspor’un hedefinin her zaman büyük olacağının altını çizen Gülakar, “Bu nedenle elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan arkadaşlarımızla yolumuza devam ediyor, teknik ekibin raporu doğrultusunda sözleşme yeniliyoruz. Diğer yandan ekibimize yeni katılan arkadaşlarımız var, görüşme halinde olduklarımız var. İnşallah yeni sezona süper lige uygun süper bir ekip kuracağız. Bu kapsamda önce teknik ekibimizle, ardından kaleci transferiyle işe başladık. Takım kaptanımız Ömer Savaş ile sözleşme yeniledik. İnşallah yeni sezon, geçtiğimiz sezondan çok daha güzel olacak ve bu şehre verdiğimiz şampiyonluk ve Avrupa sözünü yerine getireceğiz” diye konuştu.