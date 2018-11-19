Teyyo Pehlivan çocukları unutmadı

Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen etkinliğe Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcıları Tamer Ekinci, İsmet Erdal, Celal Bilen, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mehmet Polat, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Tayfun Şengün, AÇSH Şube Müdürü Bekir Gezer ve çocuk evlerine kalan çocuklar katıldı.

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Şengün, burada yaptığı konuşmada, çocuk hakları gününün önemine değindi.

Şengün, ‘'20 Kasım, 1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır. Özellikle savaş ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren çocukları korumak ve koşullarını iyileştirmek için 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu “Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi imzalamıştır. Bu çerçevede çeşitli etkinlikler düzenleniyor'' dedi.

Çocuklar, etkinlikte Erzurum' un ünlü Tiyatro Sanatçılarından Teyyo Pehlivan tiplemesiyle ün yapan Cumhur Seval'ın düzenlediği gösteriye büyük ilgi gösterdi.

Ünlü tiyatrocu Cumhur Seval, çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Gösteri ve mimikleri ile çocukların büyük ilgisini çeken sanatçı Seval, çocuklar için düzenlenen sosyal sorumluluk programa katılmaktan onur duyduğunu söyledi.

Çocuklar ayrıca müzik eşliğinde doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Programda ayrıca çocuk hakları günü kutlama pastası kesildi.

Program sonrasında AÇSH İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci, Seval'e teşekkür belgesi taktim etti.