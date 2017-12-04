TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Manisaspor: 1

Lig’in 14. haftasında BB Erzurumspor ile Manisaspor 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
14. dakikada gelişen BB Erzurumspor atağında Burhan Eşer’in ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Mert Nobre kafayı vurdu, kaleci Göktuğ topa sahip oldu.
17. dakikada konuk Manisaspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta İsmail’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Axel’in sert vuruşunda top kaleci Kaya’da kaldı.
32. dakikada Gökhan Karadeniz’in ara pasıyla topla buluşan Taylan kaleci ile karşı karşıya kaldı, topa vurmakta geç kalınca defans araya girerek topu uzaklaştırdı.
45. dakikada Taylan’ın pasıyla topla buluşan Jasmin Trtovac ceza sahasına girmeden sert vurdu, kaleci Göktuğ topu kornere çeldi.
77. dakikada Haris Harba’nın ara pasında topla buluşan Erhan Çelenk düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
85. dakikada Iyayi Atiemwen ceza sahasına gönderdiği topu Tolga kaleci Kaya’ya bırakmak istedi. Araya giren Axel Meye kafayla topu filelere gönderdi. 1-1
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Caner Ak xx, Ata Yıldırım xx, Emrah Ünal xx
BB Erzurumspor: Kaya xx, Jasmin Trtovac xx, Tolga xx, Hakan xx, Lokman xx, Gökhan Karadeniz xx (Haris Harba dk. 70 xx), Burhan Eşer xx (Murat dk. 86 ?), Taylan xx (Abdulkadir dk. 81 x), Jasmin Scuk xx, Erhan Çelenk xxx, Mert Nobre xx
Yedekler: Hakan, Ozan, Kubilay, Murat, Boubacar Mansaly, Muammer
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Manisaspor: Göktuğ xxx, Nikola Mikic xx, Daniel Dimov x (Kağan dk. 55 x), Fahri xx, Hikmet xx, Billal Sebaihi xx, İsmail Haktan xx, Iyayi Atiemwen xx, Berkay xx (Metin dk. 80 x), Axel Meye xxx, Zahit xx (Asım dk. 65 x)
Yedekler: Emrullah, Ümit Yasin, Metin, Akın, Mustafa
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Erhan Çelenk (dk. 77) (BB Erzurumspor), Axel Meye (dk. 85) (Manisaspor)
Sarı kartlar: Axel Meye (Manisaspor), Erhan Çelenk, Lokman (BB Erzurumspor)