TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 - Altınordu: 1

Lig’in 17. haftasında BB Erzurumspor sahasında ağırladığı Altınordu’yu son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek ilk yarıyı üç puanla kapattı.
Maçtan dakikalar
1. dakikada Erhan’ın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Gökhan’ın sert şutunda top kaleci Erce’nin kucağında kaldı.
16. dakikada Burhan’ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Mert Nobre’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
33. dakikada Altnordu defansı önünde yaşanan karambolde Nobre’nin şutunu kaleci Ecer iki hamlede kontrol etti.
34. dakikada Trtovac’ın topa elle müdahalesi sonucu hakem Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Kerim, topu kale direğinin üzerinden auta gönderdi.
61. dakikada Erhan’ın ceza ceza sahasına ortasında Gökhan’ın sert şutu kaleci Erce’den döndü. Dönen topu Burhan kale direği dibinden ağlara gönderdi. 1-0
71. dakikada Burhan’ın pasıyla topla buluşan Hamza Younes’in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Erce meşin yuvarlağı kornere çeldi.
80. dakikada ceza Erdoğan’ın ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta top filelere gitti. 1-1
90. dakikada Burhan’ın düşürülmesi ile kazanılan serbest atışı kullanan Hamza Younes topu ağlara gönderdi. 2-1
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Orkun Aktaş xx, Oğuz Kağan Çalışır xx
BB Erzurumspor: Hakan xx, Stephane Acka xx, Jasmin Trtovac xx, Mert Nobre xx (Hamza Younes dk. 65 xx), Tolga xx, Gökhan xx (Haris Harba dk. 86 ?), Burhan xxx, Taylan xx, Lokman xx, Jasmin Scuk xx, Erhan xx (Murat dk. 77 x)
Yedekler: Ahmet, Abdulkadir, Muhammet Bahadır, Muammer
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Altınordu: Erce xxx, Uğur xx, Yusuf xx, Oğulcan x (Musa Caner dk. 64 xx), Serkan xx, Fatih x (Mirkan dk. 69 x), Erdoğan xx, Kerim xx, Barış xx, Recep xx, Muhammed Rıdvan xx (Deniz dk. 75 x)
Yedekler: Berke, Ali Mert, Seydi, Enis
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Burhan (dk. 61), Hamza Younes (dk. 90) (BB Erzurumspor), Erdoğan (dk. 80) (Altınordu)
Sarı kartlar: Jasmin Trtovac, Taylan, Lokman, Jasmin Scuk, Burhan (BB Erzurumspor), Caner, Deniz (Altınordu)