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19 Haziran 2018 10:05

Tilki ailesi ilgi odağı haline geldi

Oltu’nun Kurupınar mevkisinde yaşayan yedi üyeli tilki ailesi vatandaşların ilgi odağı oldu.

Tilki ailesi ilgi odağı haline geldi

19 Haziran 2018 10:05


Anne tilki ve altı yavrusu ile günün erken saatlerinde ve akşam saatlerinde yavrularını yuvanın dışına çıkararak onların oynamasına izin veriyor. Anne tilki tehlike anında yuvaya anında geri dönüyorlar. Yavru tilkiler annelerinin kontrolünde yuvanın etrafında mutlu bir şekilde oyunlar oynuyorlar.


Tilki ailesini her gün büyük keyifle izleyen Beycan Onat, “Evin karşısında her gün 7 tilkinin oynamasını büyük bir mutlulukla izliyorum ara sıra yiyecek de veriyorum. Bazen tavuklarımı da götürüyorlar ama helali hoş olsun” dedi.




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