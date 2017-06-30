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30 Haziran 2017 17:29

Tıp Fakültesinden 205 öğrenci mezun oldu

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe programı ve İngilizce programı mezuniyet töreniyle 205 öğrenci mezun oldu.

Tıp Fakültesinden 205 öğrenci mezun oldu

30 Haziran 2017 17:29


Tıp Fakültesinin mezuniyet töreni Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törende 2016- 2017 Eğitim-Öğretim yılında Türkçe Tıp Programı ve İngilizce Tıp programından mezun olan toplam 205 doktor diploma ve ödüllerini aldı.


Her iki programda dereceye giren öğrenciler dekanlık tarafından ayrıca ödüllendirildi.


Tören öğrencilerin kep atma merasimiyle sona erdi.


Törene Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcıları, fakülte dekanları, öğrenciler ile aileleri katıldı.




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