Tırın dorsesinde yanan 'beyaz kan hücresi' denilen 'lökosit'ler imha edilecek

Erzurum'un Horasan ilçesinde dün yanan tırın dorsesindeki 'beyaz kan hücresi' denilen 'lökosit'ler imha edilecek.

İran'dan Türkiye'ye giriş yapan Mehmet Albayrak yönetimindeki 31 HB 307 plakalı tır, dün gece Erzurum'un Horasan ilçesinin İğdeli köyü yol ayrımında, henüz belirlenemeyen nedenle aniden alev alıp yanmaya başladı. Tırın yandığını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Ancak tırın kül olduğu, dorsesinde yüklü torbalar dolusu kanın kullanılmaz hale geldiği belirlendi. Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol yeniden açıldı.

Tırda taşınan torbalardaki 'beyaz kan hücresi' denilen 'lökosit'in ilaç yapılmak üzere İran'dan Almanya'ya götürüldüğü kaydedildi. Kullanılmaz hale gelen kanların, Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı tıbbi atık imha ekibi tarafından imha edileceği öğrenildi.