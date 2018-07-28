Dr.Fahri Yetişir, Tiroid bezi ameliyatı öncesi yapılması gerekenler konusunda uyardı.

Tiroid bezinin kelebek şeklinde ve boynun ön yüzünde ve alt kesiminde yerleşmiş durumda olduğunu belirten Doç.Dr.Fahri Yetişir, “Görevi beyinden gelen uyarılara uyumlu olarak tiroit hormonlarını üretir. Bu hormonlar insan vücudu için hayati önem arz eder. Bu hormonlar vücudun ısısının ayarlanmasında ve kalp, beyin ve kas gibi organların çalışması gerektiği ölçüde çalışmasını sağlarlar. Bu nedenle bu hormonların yokluğunda insanın yaşama şansı yoktur. Tiroid bezi çalışmadığında veya alındığında bu hormonlar dışarıdan ilaç olarak alınmak zorundadır” dedi.

Doç.Dr.Fahri Yetişir, tiroid ameliyatı öncesi yapılması gerekenleri şöyle sıraladı;

“Sigara, alkol veya bağımlılık yapan ilaçların hepsi kesilmelidir. Genel anestezi altında ameliyat yapılacağı için gece saat 12 den sonra tamamen aç kalınmalı sıvılar dahil ağızdan hiçbir şey alınmamalı. Kullanmakta olduğumuz ilaçları doktorumuza danışmalıyız ve bunların içerisinde kan sulandırıcı ilaçlar var ise bunlar genelde 5-7 gün öncesinden kesilmeli ve bunun yerine cilt altına yapılan bir iğne formuna geçilmeli. Şeker hastalığınız var ise şeker ilaçlarınızın kesilmesi ve kısa etkili insülin ile tedavi edilmeniz gerekmektedir. Sadece tansiyon ilaçlarını ameliyat olacağınız günün sabahında çok az bir su ile içilmesi gerekmektedir. Ameliyat olacağınız günün sabahında duşunuzu alınız ve kişisel temizliğinizi yapınız. Ameliyat ile ilgili yeterli bilgilendirildikten sonra onam formunu imzalamalısınız. Anlamadığınız veya kafanıza takılan bir nokta varsa cerrahınıza tekrar tekrar sormalısınız.”