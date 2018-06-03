TKF’de seçim belirsizliği!

Dr. Fatih Kıyıcı, 10 Mayıs 2018’de yapılması planlanan ancak Tahkim Kurulu kararıyla ertelenen Türkiye Kayak Federasyonu 4’üncü Olağan Genel Kurulu’nda adaylık konusunda sorun yaşamadığını bildirdi.

Bu arada mevcut yönetimin seçim takvimini belirlememesi nedeniyle sporcular yaz dönemi hazırlıklarına başlayamadı. TKF Başkan adayı Kıyıcı, “Üzülerek söylüyorum ki bu sürecin faturası Türk kayağına ve sporcularımıza çıkarılacak” dedi.

Spor Genel Müdürlüğü (SGM) Tahkim Kurulu’nun durdurduğu seçim öncesinde Türkiye Kayak Federasyonu yönetiminin hukuksuz bir şekilde aday olmasının önüne geçtiğini anımsatan Doç. Dr. Fatih Kıyıcı, “Yaptığımız itirazlar sonrasında SGM Tahkim Kurulu, bundan sonraki sürecin iki adaylı olacağını, mevcut delege listesindeki itirazların çözülmesi ve federasyon yönetimi tarafından usulsüz yapılan kuranın tekrarlanıp en kısa sürede seçime gidileceğini açıklamıştı. Ancak mevcut yönetimin hala somut bir adım atmadığı ortadadır” dedi.

133 destek imzası

Bu süreç içinde 300 delegenin oy kullanacağı federasyonun 4’üncü Olağan Genel Kurulu için mevcut Başkan Erol Yarar’ın topladığı 120 oya karşı, 133 üyenin destek imzasını alarak aday olduğunu anımsatan Kıyıcı, Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu kararına rağmen mevcut yönetimin süreci ‘ağır aksak’ sürdürdüğünü belirtti. Kıyıcı, “Bir takım bahanelerle seçim takviminin henüz başlamadığını görüyoruz. Ayrıca dikkatimizi çeken çok önemli bir konu da mevcut yönetimin aslında kendilerinde var olan son 4 sezondaki tüm sportif belgeleri ıslak imzalı bir şekilde kulüplerden istemesi federasyon tarihinde bir ilktir. Bu da sürecin daha da uzamasına sebep olmaktadır” diye konuştu.

Hodri meydan demesini beklerdik

Yaşanan sürecin kayak camiasında büyük üzüntüye neden olduğunu vurgulayan Kıyıcı, şunları söyledi.

“Son dört yıldır iktidarda olan bir başkan ve yönetiminden rakibine karşı hodri meydan demesini beklerdik. Ama bu ne yazık ki olmuyor. Bir takım oyunlar ve karalama kampanyalarıyla şahsıma seçim yolunu kapatmak bununla birlikte adaylıktan çekilmemi sağlamak gibi ayak oyunlarında bulunulması beni ve camiamızı üzmüştür. Seçim takviminin bir an önce başlatılması camiamızın en büyük beklentisidir.”

Camia seçimi bekliyor

“Bu belirsizliğin daha fazla devam etmemesi tüm camianın isteğidir. Spor Genel Müdürlüğü ve Tahkim Kurulu daha önce süreçle ilgili olarak verdikleri doğru kararlara bir yenisini daha ekleyerek bu belirsizliği ortadan kaldıracaktır. Sonuçta bu demokratik bir yarış, bir seçimdir. Kazanmak da kaybetmekte bu işin doğasında var. Bizim tek amacımız birlik ve beraberlik içinde bu süreci yaşamak ve Türk kayağını hak ettiği noktaya getirmektir.”

Fatura spora ve sporcuya çıkıyor

TKF Başkan Adayı Fatih Kıyıcı ayrıca bu seçim belirsizliğinin faturasının spora ve sporcuya yansıdığını ileri sürdü. İçinde bulunulan yaz döneminin sezon hazırlıklarının önemli bir kısmını oluşturduğunu anlatan Kıyıcı, şöyle devam etti.

“Üzülerek söylüyorum ki bu belirsizlik ve geciken sürecin faturası spora ve sporcuya kesilecek. Çünkü şu dönem içinde Milli takımların hazırlık kamplarına başlaması, kondisyon ve kar üstü antrenmanlara başlaması gerekiyor. Sporculukta devam esastır. Sporcuların mevcut seviyelerini koruyabilmesi için kamp ve yarışmalara katılması şarttır. Ancak henüz bu çalışmaların başlatılmadığını görüyoruz. Ayrıca Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Komitelerinde önümüzdeki sezonun planları yapılıyor. Dünya Kupası organizatörü olan ülkemizi temsilen Kayak Federasyonu’nun bu planlamalara dahil olması ve sezon için hazırlık yapması gerekmektedir. Ne yazık ki seçim belirsizliği buraya da yansımıştır.”

‘Benden sonra tufan’ olmasın!

Tüm bu yaşananlara birlikte umarım ki mevcut yönetim “Benden sonrası tufan” anlayışıyla yaklaşmaz ve bir an önce özellikle sportif faaliyetlere gereken ilgi ve alakayı gösterir. Öyle ki sırf Fatih Kıyıcı ismine yakın diye görevden alınan antrenörler ve geçen zaman içinde teknik bir ekip oluşturulmaması sporcularımızı negatif etkilemektedir. Ayrıca yabancı antrenörler konusunda şimdiye kadar bir adım atılmaması da camiayı endişelendirmektedir. Çünkü sözleşmeler olimpik dönemler içinde yapılır. Şimdiye kadar seçimin yapılıp, kazanan tarafın bu adımları atması gerekiyordu ki bu bile çok önemli bir kayıptır.

2026 unutulmamalı

“Türkiye’nin Erzurum ile aday adayı olduğu 2026 Kış Olimpiyatları da bu süreçte dikkate alınmalıdır. Çünkü Türkiye Kayak Federasyonu böylesine önemli bir organizasyonun branşlar anlamında yüzde 60’ını temsil eder. Ancak yine bu belirsizlik içinde mevcut yönetimin olimpiyatlara hazırlık noktasında yetersiz kaldığını görmekteyiz. Türkiye, Doğu Anadolu Bölgesi ve Erzurum için çok önemli bir tanıtım fırsatı olan aday adaylığı sürecinin bile en iyi şekilde değerlendirilmesi kanısındayız. Tüm bu gerekçelerle belirsizliğin ortadan kaldırılması tüm camiamıza hayırlı olacaktır.”