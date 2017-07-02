Dr. İsmayil Yılmaz, Erzurum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğini ziyaret etti.

TKHK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İsmayil Yılmaz, Erzurum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Muhammet Akif Güler’i Genel Sekreterlik binasında ziyaret etti. Genel Sekreterlik ve Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileri ile birlikte yapımı devam eden şehir hastanesi inşaatını gezen Yılmaz, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Dijital Hastane Bölgesel Değerlendirme Toplantısı Erzurum’da yapıldı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun Medipol Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlediği, günümüz elektronik ve bilgisayar sistemlerini kullanarak sağlık hizmet standartlarının yükseltilmesini hedefleyen dijital hastane bölgesel değerlendirme toplantılarına Erzurum’da devam edildi. Erzurum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin ev sahipliğinde düzenlenen ve Polat Otel’de gerçekleştirilen toplantıya çevre illerden çeşitli kademelerdeki sağlık yöneticileri katıldı. Toplantının açılışında söz alan Erzurum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Muhammet Akif Güler, “Göreve yeni başladığımız bu dönemde böylesine geniş katılımlı bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluyuz. Kaliteli sağlık hizmetlerinin yolu elektronik ve bilgisayar sistemleri kullanmaktan geçer. Türkiye sağlıkta son 15 yıl içerisinde ciddi mesafeler kat ederek dünyanın önde gelen sayılı ülkelerinden biri haline geldi. Elbette bunu referans alarak yerimizde saymak durumunda değiliz. İlimizde sağlık hizmetleri sunumumuzun kalitesini artırmak ve görevi devraldığımız noktadan daha ileriye taşımak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İsmayil Yılmaz konuşmasında “Hastanelerimizin dijitalleşerek kağıtsız hastaneye dönüştürülmesi ve hizmet standartlarının geliştirilmesinde Sayın Bakanımızın bu yıl çıtayı yükselterek önümüze yeni hedefler koydu. Biz de bu hedefler doğrultusunda dünya standartlarında dijital hastane skorlaması yapan HIMSS kuruluşunun seviyelerinden olan 6. ve 7. Seviye için tüm ülke genelinde çalışmalar yürütüyoruz. İnanıyorum ki sizlerin sayesinde hep birlikte bunu başaracağız” dedi.

Daha sonra “HIMSS seviye 6 ve seviye 7 hedefleri” sunumunu yapan Medipol Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Yrd. Doç. Dr. İlke Köse, sağlık yöneticilerinden oluşan katılımcılara sağlık tesislerinin dijitalleşmişi yolunda izleyecekleri adımları anlattı. Artvin, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars, Bingöl, Erzincan, Rize, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden oluşan toplam 11 il HIMSS validasyon süreçlerinin anlatıldığı çeşitli sunumlarla sona erdi.