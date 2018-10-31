TOBB'un düzenlediği, ticaret borsaları konsey toplantısı yapıldı

Borsalar Konsey toplantısında, tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan iş gücü ihtiyacı, Ticaret Borsalarının yapısı, coğrafi işaretli ürünlere odaların ve borsaların katkıları, tasarım ve markalaşma yatırımları, tarım ürünlerinin sağlıklı bir şekilde korunması için yapılan lisanslı depoculuk ve hububat ticareti ile ilgili konular ele alındı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Ticaret Borsaları Konsey Toplantısına, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Borsaları Konsey Başkanı Hüseyin Çevik, konsey üyeleri ve Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral katıldı.

TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu toplantının açılışında yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan iş gücü ihtiyacına dikkat çekip, son dönemde her iki bakanlığın sektöre yönelik önemli iyileştirmeler sağladığını belirterek “Tarım ve Orman Bakanımız, atıl durumdaki hazine arazilerinin, tarım ve hayvancılık sektörünün kullanımına açılmasını sağladı. Ticaret Bakanımız da, taşınır rehin sistemiyle hayvanların, ağaçların ve tarımsal ürünlerin teminat gösterilmesini sağlayarak, finansmana erişimi kolaylaştırdı. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.