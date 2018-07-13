TOHM’un gururu Amaçtan

Macaristan’ın Györ kentinde yapılan U18 Avrupa Şampiyonası’nda 3000 metrede 8:28.04 lk derecesi ile ikinci olarak ülkemize gümüş madalya kazandıran Ömer Amaçtan, Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’i ziyaret etti.

Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Sporcusu olan Ömer Amaçtan’ın Avrupa ikincisi olmasının sevinci yaşanırken, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de, başarılı atletin elde ettiği derece ile gurur duyduklarını söyleyerek, Avrupa ikincisi atletin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Ömer Amaçtan’ın TOHM’un örnek sporcularından biri olduğunun altını çizerek, “İnanıyorum ki, ilerisinde Ömer, ülkemize Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda şampiyonluklar kazandıracak bir atlet olacak. Kendisine güvenimiz tam. Hırslı, istekli ve çalışkan bir atlet, büyük başarılara imza atacağına eminim” dedi.

Avrupa ikincisi olarak ülkemize gümüş madalya kazandıran milli atlet Ömer Araçtan, Gençlik Olimpiyatlarına katılmaya hak kazandığını belirterek, Ekim ayında Arjantin’de yapılacak olan Gençlik Yaz Spor Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil edeceğini söyledi.

Milli atlet, “Hedefim olimpiyat şampiyonu olarak bayrağımızı göndere çektirmek, bunun için çalışacağım” diye konuştu.

Taşkesenligil, Avrupa fatihi atlete hediye verdi. Ziyarette, TOHM Müdürü Murat Tanas, GHSİM Personel Müdürü Letif Arslan ile Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü Zülküf Yılmaz da hazır bulundu.