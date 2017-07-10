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10 Temmuz 2017 18:25

TOKİ çekilişinde hem mutluluk hem hüzün yaşandı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından iki ayrı etap için yapılan kura çekilişinde mutluluk ve hüzün yaşandı.

TOKİ çekilişinde hem mutluluk hem hüzün yaşandı

10 Temmuz 2017 18:25


TOKİ tarafından yapılan Erzurum Palandöken Mal Meydanı kentsel yenileme projesinde hak sahipleri yapılan çekilişle belirlendi. Büyük bir heyacan içerisinde gerçekleşen kura çekiliş törenine AK Parti Erzurum Milletvekili, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, TOKİ Proje Uzmanı Hüseyin Ayhan ve hak sahibi olmak isteyen bin 800 vatandaş katıldı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde gerçekleşen çekiliş töreninde zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı. İsminin okunduğunu duyan ve ev hayalleri olan yüzlerce kişi mutluluktan yakınlarına sarılarak sevinçlerini paylaştı. İsmi okunmayan vatandaşlar ise hüzünlü anlar yaşadı.




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