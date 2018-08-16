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16 Ağustos 2018 11:11

Toplu kullanım alanlarındaki havuzlar göz enfeksiyonu için risk

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.

Toplu kullanım alanlarındaki havuzlar göz enfeksiyonu için risk

16 Ağustos 2018 11:11

Dr. Şeyda Atabay, göz enfeksiyonunun sıkça rastlanan bir hastalık olduğunu ifade ederek, “Toplu kullanım alanlarındaki havuzlar göz enfeksiyonu için risk” dedi.


Aşırı nem ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle mikropların göz enfeksiyonunu salgın haline gelmesine sebep olduğunu kaydeden Op.Dr. Şeyda Atabay, “Gözde enfeksiyona neden olan bakteri ve virüsler gözde kızarıklık ve batma sorunlara neden olmaktadır. Bu enfeksiyon etkenleri özellikle çok bulaşıcıdır. Özellikle otel ve toplu kullanım alanlarındaki havuzlar büyük risk taşımaktadır. Gözde ciddi enfeksiyon ve keratit problemlerine kadar neden olabilen salgın enfeksiyon etkeni adenoviral enfeksiyonu olarak adlandırdığımız virüslerin neden olduğu göz problemleridir. Bu virüsü taşıyan kişilerin göz ve solunum yollarındaki salgıları bulaşmaya ve hastalığın yayılmasına sebep olmaktadır. Adenoviral konjontivit rastladığımız hastalarımızı özellikle ellerini gözlerine değdirmemeleri gerektiği, kalabalık ortamlara girmemesi gerektiği , havuz gibi toplu kullanım alanları kullanmamaları gerektiği konularında uyarılarda bulunmaktayız. Bu hastalığın bulguları gözde kızarıklık batma sulanma kaşınma, sonrasında çapaklanma ve kulak önündeki lenf bezlerinin şişmesi olarak gözlenir.” diye konuştu.


Dr. Şeyda Atabay, tedavisinde öncelikle salgını engellemek amacıyla hastaya önerilerde bulunmak gerektiğini ifade ederek, “ Ve rahatlatıcı üzerine eklenen bakteriyel enfeksiyonlarına yönelik tedaviler planlanmalıdır. Bu hastalıklardan korunmak için önlemler alınabilir. Bunlardan göz kızarıklığı çapaklanması olan kişilerle yakın temasta bulunmamak en önemlisidir. Toplu kullanım alanlarındaki havuzlar kullanılacaksa mutlaka havuz gözlüğü takılmalı. Havuzda su içinde gözler açılmamalı. Lens kullanıyorsa kesinlikle lens ile havuza girilmemelidir. En küçük bir göz probleminde ise en yakın göz hastalıkları doktoruna muayene olunmalıdır.” dedi.




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