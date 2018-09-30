Toprak ailesinin acı günü

Oltu Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Toprak'ın babası Talip Toprak(77) Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Oltu'da uzun yıllar esnaflık yapan, çevresi tarafından sevilip sayılan Toprak'ın ani vefatı ailesini yasa boğdu.

Cumartesi günü sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 77 yaşındaki Talip Toprak'ın vefatı ilçe halkını da derinden üzdü.

Daha önce de kalpten anjiyo olan Toprak, cumartesi günü sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizini atlatamayarak yaşama gözlerini yumdu.

Oltu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemeyen Talip Toprak, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Talip Toprak'ın cenazesine Oltu Kaymakamı Şenol Turan'ın yanı sıra çevre ilçe belediye başkanları ve kalabalık bir topluluk iştirak etti.

Toprak, Aslanpaşa Camiinde bugün öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cankurtaran Mezarlığında dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.