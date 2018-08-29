Toraman’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı...

Başkan Toraman mesajında şu ifadelere yer verdi; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderlik ettiği, bir avuç yürekli insan. ’Manda ve himaye kabul edilemez..’ diyerek yola çıktılar. ’Vatan toprağı kutsaldır, kaderine terk edilemez..’ sözleriyle Kurtuluşa olan sarsılmaz inançlarını gösterdiler.

İşte bu büyük inanç. 30 Ağustos günü nihayet Büyük Zaferle taçlanmıştır... Dumlupınar’da kazanılan Büyük Zafer’den sonra. Gazi Mustafa Kemal’in ’Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri..’ emri gereği. 9 Eylül’de İzmir kurtarıldı. ve; 18 Eylül’e gelindiğinde. Anadolu’da tek bir Yunan askeri dahi kalmamıştı. Sonuç itibarıyla; Türk Ordusu 15 günde savaşa savaşa tam 400 km. yol katetmiştir...

Büyük Türk Milleti şunu asla unutmamalıdır... Demokratik, Lâik, Sosyal, Hukuk Devleti olan Cumhuriyetimiz. Egemenliği kayıtsız şartsız Millete vererek bir örnek oluşturmuş. Ve; Mazlum milletlerin esin kaynağı, Müslüman Dünyanın önderi ve güvencesi olmuştur...

Bu anlamda. Büyük Türk Milletinin. Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine sahip çıkarak. Muasır medeniyet yolunda, emin adımlarla geleceğe yürüyeceğine olan inancım tamdır. Geçmişi unutmadan geleceğimize yön vereceğiz... Ülkemiz, 100 yıl önce olduğu gibi bu günde. Emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin tehdidi altındadır. Bu bilinçle, uyanık olacağız. Cumhuriyetimize ve kazanımlarına sahip çıkacağız.

Devletimizi sonsuza dek yaşatacağız... Bu vesileyle... Bir kez daha. Emperyalizme diz çöktüren. Ulusumuza bağımsızlığını kazandıran. ’Ya İstiklal Ya Ölüm..’ diyen. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve; silah arkadaşlarını. Aziz mehmetçiklerimizi şehitlerimizi gazilerimizi şükran saygı rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad mekanınız cennet olsun...”