Tortum İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden anlamlı ziyaret

İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Özen, Okul Müdürü İsmail Kelpetin ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Meryem KAYA ile birlikte ilçe hastaneni ziyaret eden Tortum Niyazi Çakmakçı İmam hatip Orta Okulu öğrencileri, mevlit kandili ve Mevlidi Nebi haftası nedenİ ile hastalara gül dağıtıp kandillerini kutladılar.

Öğrencilerin bu davranışlarından çok mutlu olan hastane yetkilileri ve tedavi gören hastalar böyle bir günde geleceğimizin teminatı olan gençlerimizden bu duyarlılığı görmekten çok mutlu olduklarını belirterek, İlçe Milli Eğitim yetkililerine, okul idaresine ve öğrencilere teşekkür ettiler.

Hastane yetkileri ise Peygamber Efendimizin doğumu olan mevlit kandilinin öğrenciler tarafından hatırlatılmasından son derece duygulandıklarını ve özellikle böyle bir gün de hastaların ziyaret edilerek gül verilmesinin, hastaların morali açısından da çok değerli olduğunu belirterek emeği geçen okul yetkililerine ve ilçe milli eğitim müdürüne teşekkür ettiler.