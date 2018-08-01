Tortum Şelalesi yerli turistle doldu taştı

Erzurum-Artvin karayolunun 110’uncu kilometresinde, 2016 yılında Türkiye’nin 11’inci sakin şehri seçilen Uzundere ilçesi sınırlarında bulunan şelale, hava sıcaklığının artması ile ilgi odağı haline geldi.

21 metre genişliğinde, 48 metre yükseklikten akan Tortum Şelalesi’nin çok güzel bir manzarası olduğunu belirten Av. Emine Atar , "Tortum Şelalesi, Türkiye’deki en yüksek şelale. Ülkemizde bilinen diğer şelaleleri geçin, burayı görmeye mutlaka gelin. Herkese tavsiye ediyorum. Burası, ailece gelip piknik yapabileceğimiz güzel yer" dedi.

Yılın her mevsiminde manzarasıyla ziyaretçilerini etkileyen ve dökülen suyun zerrecikler halinde uçuşmasıyla sürekli gökkuşağına benzer görüntü oluşturduğu şelalede, bazı ziyaretçiler ise şelalenin alt kısmında bulunan küçük göletlerde ayaklarını suya sokarak ve yüzerek mekanın keyfini çıkarıyor.