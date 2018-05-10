Tortum ve Uzundere’ye çıkarma yaptılar

İYİ Parti’nin projelerini anlatan aday adayları, vatandaşlardan 24 Haziran seçimleri için destek istediler.

İlk olarak Tortum ilçesini ziyaret eden aday adayları burada esnafı ziyaret ederek kahve toplantılarına katıldı. Halkın İYİ Parti’ye olan desteğinin her geçen gün arttığını belirten Canan Uçar, yatırım yaparken merkez ve ilçeler ayrımı yapılmaması gerektiğini hatırlattı. Burada ekonomide yaşanan sıkıntıları da dile getiren Uçar, İYİ Parti kadrolarının çözüm için yola çıktığını ifade etti. İYİ Parti’nin Kuzey, Güney, Doğu, Batı ayrımı yapmadan topyekün bir kalkınma hamlesine imza atacağını da belirten Uçar, “ Tortum bizim en güzide ilçelerimizden birisi. 20 yıl önceki Tortum nasılsa bugünde aynı. İşsizlik hat safhada. Esnaf dertli, vatandaş sıkıntıda. Ufak tefek dokunuşlarla bir ilçenin kaderini değiştiremezsiniz. Biz İYİ Parti olarak, ilçe ve köylerimize yönelik de programlarımızı hazırladık. Tortumluların desteğini istemeye geldik”dedi.

İYİ Parti Milletvekili aday adayı Melih Kırkpınar’da tarım ve hayvancılıkla adından söz ettiren ilçelerimizin bugün içler acısı halde olduğunu söyledi. Tortum’u yeniden eski günlerine kavuşturmak için çalışacaklarını ifade eden Kırkpınar, “Tortumlunun derdi bizimde derdimiz. Dut’uyla, Pekmez’iyle ve bir çok meyvesiyle ünlü olan bu ilçemize hak ettiği değeri vermek bizim boynumuzun borcudur. Onun için buradayız ve vatandaştan destek istiyoruz”diye konuştu.

Daha sonra Uzundere ilçesine geçen aday adayları burada da vatandaşlarla bir ara geldi. Uzundere’nin turizmde söz sahibi olabilecek bir ilçe olduğunu ancak hak ettiği değerin verilmediğini belirten Canan Uçar, “Burada Tortum Şelalesi, Yedigöller gibi doğa güzelliklerimiz var. Öşvank kilisesi gibi turistlerin ilgi gösterebileceği eserler mevcut. Yıllardır kütük üzerinde ayakta kalmaya çalışan Öşvank’ı görmüyor muyuz zannediyorlar. İnsanımıza değer İYİ Parti iktidarıyla gelecek”dedi.

Melih Kırkpınar’da ilçe esnafıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.