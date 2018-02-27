Tortum’da okuma yazma seferberliğine büyük ilgi

Seferberlik kapsamında Tortum merkezde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan okuma yazma kursunun açılışını İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız ve Tortum Kaymakamı Mustafa Çiftçiler yaptı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kurs açılışında konuşan Ercan Yıldız; okuma yazma bilmenin günlük hayat açısında bir zorunluluk olduğunu belirterek, çeşitli nedenlerden dolayı bu güne kadar okuma yazma öğrenememiş halkımız için bu seferberliğin yeni bir fırsat olduğunu, köyler dahil nerede okuma yazma bilmeyen bir vatandaşımız varsa öğretmenimizi orada görevlendirerek eğitim vermeyi amaçladıklarını söyledi. İl Milli Eğitim Müdürü Yıldız, bu çalışmada özellikle müftülüklerle de iş birliği içinde olduklarını ve okuma yazma kurslarına katılan vatandaşlarımızın istemeleri halinde Kur’an eğitiminin de verileceğini söyledi.

Kaymakam Mustafa Çiftçiler de bu okuma yazma seferberliği kapsamında hedeflerinin Tortum genelinde okuma yazma bilmeyen hiç kimsenin kalmayacağı şeklinde bütün vatandaşların ayağına bu hizmeti götürmek olduğunu, yapılan çalışmalar neticesinde de kursların başlaması bakımından bu hedeflerine yakın olduklarını söyledi.

Halk Eğitim Müdürü İsmail Kelpetin de yaptığı sunumda okuma yazma seferberliği kapsamında muhtarlar, imamlar ve öğretmenlerle birlikte yapılan alan çalışması sonucunda ilçe genelinde 538 kişinin okuma yazma bilmediğinin tespit edildiğini ve bu gün itibarı ile 21 ayrı kursun başlatıldığını , hafta sonuna kadar açılacak kurslarla birlikte 30 ayrı merkezde okuma yazma kursunun açılmış olacağını söyledi.

Kurs açılışına İl Milli Eğitim müdürü ve Tortum Kaymakamı ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Müftüsü, Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Amiri, okul müdürleri ve kursiyerler katıldılar.