Tortum'da yeni girişimciler sertifikalarını aldı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Atatürk Üniversitesi Tortum Meslek Yüksekokulu işbirliğiyle, Tortum'da iki farklı gruba yönelik verilen Proje Hazırlama Eğitimi ve Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri için sertifika töreni düzenlendi.

Törene Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Çelik, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Tortum Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tuncay İmamoğlu, üniversite yetkilileri ve kursiyerler katıldı.

Törende konuşan Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Çelik, yeni nesil üniversite misyonuyla hareket eden üniversitenin bölgede proje hazırlama ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasına önem verdiklerini ve üniversite bünyesinde yer alan AtaTeknokent, Proje Ofisi ve Girişim Evi gibi yapılar vasıtasıyla iş fikri olan potansiyel girişimcilere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Törende söz alan Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen ise bölgede nitelikli insan kaynağını geliştirmek, proje hazırlama ve girişimcilik seviyesini artırmak üzere benzer eğitimlerin düzenlenmesine Ajans olarak her türlü işbirliğine ve desteğe hazır olduklarını bildirdi.

Tören, kursiyerlere sertifikalarının takdim edilmesi ve eğitimlere desteklerinden dolayı Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı yetkililerine plaket verilmesi ile tamamlandı.